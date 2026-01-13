Manejaba borracho, se resistió al control policial y fue detenido

Luego de dar positivo en el test de alcoholemia, el conductor se negó a entregar el vehículo y terminó detenido.

El conductor dio positivo en alcoholemia, pero se negó a salir del auto y tuvo que intervenir la policía. Foto de archivo.

Un nuevo caso de alcohol al volante generó indignación en la región luego de que un hombre se resista al control policial . Según se conoció, el conductor mostraba claros indicios de estar alcoholizado, pero se negó a llevar a cabo el test y terminó detenido.

El hecho se registró en calles Rawson y Primeros Pobladores de Catriel, cuando el personal policial y de Tránsito llevaba a cabo un control preventivo.

En ese contexto, un hombre fue interceptado para realizarle el control de rutina. Pero al solicitarle la documentación, los inspectores notaron no respondía con normalidad . Al llevarse a cabo el control de alcoholemia, el resultado superó ampliamente el valor permitido en el aparato medidor.

Al darse esta situación, el personal municipal le solicitó que descienda del auto, pero el hombre se negó cerrando el vehículo y permaneciendo dentro hasta que la policía lo obligó a descender del rodado.

Rápidamente, fue detenido y ahora enfrentará una causa por resistencia a la autoridad sumado a una abultada multa y retención del vehículo, junto con su carnet de conducir.

Alcoholemia en Cipolletti: un neuquino tenía 2,61 gramos de alcohol en sangre sobre la Ruta 65

Este fin de semana, Cipolletti registró un alto número de personas con alcoholemia positiva al volante. En un trabajo conjunto que llevó a cabo personal de Tránsito y Policía de Río Negro, se llevaron a cabo distintos controles vehiculares que arrojaron más de 50 infracciones y vehículos retenidos.

Durante el procedimiento llevado a cabo en la Ruta 65, a la altura del Puente 83, personal policial confirmó que el conductor de un automóvil, arrojó un resultado de 2,61 gramos de alcohol por litro de sangre. El hombre de 49 años es oriundo de Neuquén y su vehículo fue secuestrado.

"Los operativos se enmarcan en las acciones preventivas permanentes que se desarrollan con el objetivo de garantizar la seguridad vial y reducir los riesgos en la circulación", describieron.

Un hombre rompió al alcoholímetro y la excusa fue viral

Una desconcertante situación tuvo lugar durante la tarde del viernes en Cipolletti, cuando un hombre a bordo de una motocicleta fue sorprendido por un control de Tránsito entre los barrios Villarino y Antártida Argentina. El conductor fue sometido a un test de alcoholemia que detectó una cantidad muy alta de alcohol en sangre, un valor tan elevado que rompió el alcoholímetro.

El hombre que circulaba en una motocicleta fue detenido para comprobar la documentación del vehículo, el seguro obligatorio y efectuar el control de alcoholemia. El conductor no se negó a someterse al test y el resultado de la cantidad de alcohol en sangre superó la capacidad del alcoholímetro, rompiendo el artefacto de medición.

La cantidad de alcohol que había ingerido el conductor de la moto era tanto que superó la capacidad del alcoholímetro, que tiene una medición máxima de 4.00 g/l. Esto significa que el hombre manejaba bajo los efectos del alcohol con el agravante de movilizarse en una motocicleta, lo que constituye un peligro mayor para él y terceros por la pérdida de equilibrio del rodado y los accidentes de tránsito que pueda provocar.