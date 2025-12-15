Un auto robado en Neuquén apareció abandonado en un barrio de Cipolletti

Es un Chevrolet Spin que dejaron en el barrio 12 de Septiembre. Había sido sustraído el último viernes en la vecina capital. Ya lo recuperó su dueño.

Policías de la Comisaría 32 del barrio La Paz de Cipolletti recuperaron un costoso vehículo que sobre el último fin de semana fue robado en Neuquén.

El rodado, un Chevrolet Spin color claro en estado flamante, apareció misteriosamente el domingo en un sector del barrio 12 de Septiembre . Los vecinos se alarmaron porque no era de ninguno de ellos, por lo que frente a las sospechas llamaron a las autoridades.

Una patrulla de la Unidad concurrió al lugar alrededor de las 14:40 y efectivamente, constataron la presencia del vehículo, por lo que en primer lugar pidieron el informe de dominio para determinar su posible procedencia.

Auto robado Nqn 3

El reporte recibido confirmó que había sido robado el viernes 12 de este mes en la ciudad de Neuquén. Los datos recabados permitió ubicar a su propietario, de 47 años de edad, que había hecho la denuncia en la vecina capital.

El operativo incluyó la labor de los integrantes del Gabinete Criminalistico local, quienes se encargaron de realizar el trabajo pericial en el rodado, en busca de indicios y rastros de los autores que, se presume que lo dejaron abandonado y escaparon.

También se mantuvo contacto con la Fiscalía de la ciudad de Neuquén a través de la fiscalía local, donde se dispuso la entrega del Chevrolet a su titular luego de realizadas las diligencias de rigor.