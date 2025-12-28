Las cámaras con IA detectaron un auto robado en Cipolletti

La patente del vehículo fue identificado como un dominio denunciado como robado. Los cuatro ocupantes del rodado no se resistieron y quedaron demorados.

El vehículo fue interceptado en la Avenida Circunvalación, donde bajaron los cuatro ocupantes sin ofrecer resistencia.

Un vehículo con pedido de secuestro fue detectado en tiempo real por el sistema de cámaras de seguridad con Inteligencia Artificial (IA) de Cipolletti y terminó con cuatro hombres demorados , tras un operativo policial sobre la Avenida Circunvalación.

El hecho se desencadenó cuando operadores del centro de monitoreo identificaron un Honda Civic negro con una patente que coincidía con un dominio denunciado como robado. La alerta se activó de inmediato al confirmarse la coincidencia con el procedimiento judicial vigente.

La información del dominio fue alertado de forma simultánea a los móviles que patrullaban la zona, lo que permitió desplegar un seguimiento controlado y dirigido , con el objetivo de ubicar el automóvil sin perderlo de vista y evitando maniobras peligrosas en la vía pública.

Minutos después, el vehículo fue interceptado sobre la avenida Circunvalación, en sentido este-oeste. La intervención fue certera y planificada, con la participación de dos móviles de la Comisaría 24°, que aseguraron la escena desde distintos puntos estratégicos.

Operativo Plaza 281225 B.jpeg La intervención contó con la participación de dos móviles de la Comisaría 24°, que aseguraron la escena desde distintos puntos estratégicos. Gentileza

Los cuatro ocupantes de vehículo quedaron demorados

En el interior del rodado viajaban cuatro hombres adultos, todos mayores de 20 años, quienes descendieron del automóvil sin ofrecer resistencia ni oponer objeciones al procedimiento policial.

Para garantizar la transparencia y seguridad del operativo, el auto fue trasladado bajo custodia hasta la unidad policial, donde quedó formalmente secuestrado para la realización de los peritajes y verificaciones técnicas.

Incidentes plaza 301125 C.jpeg Las cámaras con IA tienen lectores de dominios de patentes que permiten identificar a los vehículos denunciados como robados. Gentileza

Tras constatar el pedido judicial activo, los ocupantes fueron demorados de manera preventiva y se dio intervención a la Fiscalía de turno. La carátula inicial es encubrimiento, lo que permitirá avanzar en la investigación para determinar responsabilidades y el grado de conocimiento que tengan los jóvenes sobre el origen ilícito del vehículo.

Este tipo de procedimientos policiales reflejan el impacto del uso de la tecnología y los beneficios de su utilización para garantizar la seguridad y concretar intervenciones con resultados positivos.

Se fugó en pleno control de alcoholemia y su camioneta apareció abandonada en El Manzanar

En medio de un control de alcoholemia que realizó este sábado personal de Tránsito sobre la ruta 22, el conductor de una camioneta VW Amarok inició una alocada fuga. Tras una peligrosa persecución por diversas calles de la ciudad, la policía ubicó al vehículo estacionado en el barrio El Manzanar. Fue removida por una grúa y se realizó la multa por alcoholemia al propietario.

Según se informó, el Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti realizaba el control en el puesto de la Policía de Tránsito en la mano de acceso a la provincia. A las 7.30 detuvieron a la Amarok y al conductor le realizaron la prueba con un alómetro, que permite determinar por el aliento si se ha ingerido bebidas alcohólicas.

Como el resultado inicial arrojó positivo, tenía que realizar una segunda prueba con un alcoholímetro, que brinda una lectura con mayor precisión.

controles transito motos (1)

Pero lejos de acatar la orden, el hombre no bajó sino que puso en marcha la pick up y escapó en dirección a la ciudad. Los efectivos policiales comenzaron a perseguirlo y lo vieron ingresando al barrio El Manzanar. Allí lo perdieron de vista por unos minutos, pero lo ubicaron poco después.

La camioneta estaba estacionada en la esquina de Los Manzanos y Los Aromos. Se encontraba cerrada, con los vidrios levantados y sin ocupantes. Los vecinos del sector dijeron que la Amarok no era del lugar, ya que no la conocían.

controles-alcoholemia-2.jpg Los controles de alcoholemia fueron efectuados sobre la ruta 22.

Los inspectores decidieron removerla y trasladarla con una grúa al depósito judicial, mientras labraron la multa por alcoholemia, ante la negativa del conductor a realizarse el control.

Durante el control de la mañana se hicieron otros 34 controles con alómetros que dieron negativo.