Controles en las rutas: una alcoholemia de 1,61 y varios retenidos

Seguridad Vial de la Policía rionegrina desplegó controles en los accesos a Cipolletti con más de 335 vehículos controlados y varias actas por alcoholemia, en su mayoría neuquinos.

Más de 300 vehículos fueron controlados en el marco de los controles por Navidad en los ingresos de Cipolletti.

En el marco de los festejos de Navidad y el incremento sostenido de la circulación vehicular, la Policía de Río Negro , a través de su Cuerpo de Seguridad Vial, desplegó operativos especiales de control en los principales accesos a Cipolletti y corredores estratégicos de la región. Las tareas se desarrollaron de manera conjunta con fuerzas nacionales, entre ellas la Agencia Nacional de Seguridad Vial , y se extendieron desde la noche del 24 de diciembre hasta la mañana del 26.

Los procedimientos se concentraron especialmente sobre la Ruta Nacional 22 , la Variante de la RN 22 y la Ruta Provincial 65, puntos clave por donde se registra un alto flujo de vehículos durante las celebraciones de fin de año. Según informaron fuentes policiales, el objetivo principal fue reforzar la prevención de siniestros viales, con eje en los controles de alcoholemia, la verificación de documentación y el estado general de los vehículos.

Desde la Provincia remarcaron que Río Negro mantiene vigente la política de alcohol cero al conducir , una normativa que se replica en varias jurisdicciones del país y que fue acompañada, en los días previos a Navidad, por campañas de concientización que promovieron la figura del conductor designado. Estas acciones buscaron desalentar el consumo de alcohol al volante y reducir los riesgos durante una de las fechas con mayor movilidad del calendario anual.

secuestro alcoholemia cipolletti Una neuquina de 21 años, resultó con la graduación más alta de alcoholemia. Gentileza

Resultados de los operativos entre el 24 y el 26

De acuerdo al parte oficial, durante el desarrollo de los controles se identificaron 335 conductores, a quienes se les practicó el examen con alómetro (aparato que mide el alcohol por el aliento). Como resultado de los procedimientos se labraron 14 actas de infracción policial, se produjo una retención de licencia por encontrarse vencida, y se confeccionaron dos actas de contravención por habilitación vencida para el transporte de alimentos, en un trabajo articulado con el área de Abasto Municipal.

Además, se realizaron ocho retenciones preventivas de vehículos por alcoholemia positiva, lo que permitió retirar de la vía pública a conductores que no se encontraban en condiciones de continuar circulando.

Entre los casos detectados, la alcoholemia más alta se registró el 25 de diciembre a las 9:27 en la RN 22, kilómetro 1216,5. Se trató de un Chevrolet Onix conducido por una mujer de 21 años, oriunda de Neuquén, que arrojó 1,61 gramos de alcohol por litro de sangre.

En tanto, la alcoholemia más baja informada fue de 0,30 g/l, correspondiente a un control realizado el mismo día a las 7:44, también sobre la RN 22, en un vehículo Volkswagen Amarok conducido por un hombre de 27 años, igualmente oriundo de Neuquén.

1766599294403-los-operativos-transito-continuaran-los-festejos-navidad-diferentes-puntos-la-ciudad Tránsito Municipal desplegó operativos con la BMA en el ejido urbano cipoleño. Archivo

En paralelo a los controles en rutas, también se desplegaron operativos dentro del ejido urbano de Cipolletti, coordinados por la Secretaría de Fiscalización junto a la Brigada Motorizada de Apoyo. Las tareas se realizaron durante la madrugada del 25 de diciembre, entre las 2 y las 8 de la mañana, con puestos fijos y recorridas preventivas en distintos sectores de la ciudad.

Según informó la Dirección de Tránsito, se labraron ocho contravenciones por diversas infracciones y se procedió a la retención de tres vehículos: dos por negativa al test de alcoholemia y uno por registrar 0,35 g/l. Los controles se concentraron inicialmente en la plaza Montelpare y luego se extendieron a la plaza San Martín, barrio Manzanar y el sector de Área 22, en la zona de Labraña.

Los vehículos secuestrados quedaron a disposición del Juzgado de Faltas municipal, que determinará las sanciones correspondientes según antecedentes, reincidencia y habitualidad de cada infracción.

E.C.P VIALIDAD (7) La Agencia Nacional de Seguridad Vial también participó de los operativos en Cipolletti y alrededores. Estefania Petrella

Río Negro en el top nacional de alcoholemias

En paralelo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial informó que Río Negro se ubicó con dos casos entre las cinco alcoholemias más altas del país durante los operativos realizados en Nochebuena. En Bariloche se detectó un conductor con 1,49 g/l, mientras que en Las Grutas otro caso alcanzó 1,47 g/l. Ambos superaron ampliamente el límite permitido y quedaron apenas por debajo de los máximos nacionales, registrados en Caucete (San Juan) con 1,83 g/l, Gualeguaychú (Entre Ríos) con 1,66 g/l y Wanda (Misiones) con 1,57 g/l.

A nivel nacional, los controles de la ANSV permitieron fiscalizar 5.220 vehículos, con un total de 97 conductores alcoholizados, quienes fueron retirados de circulación y sancionados conforme a la normativa vigente, incluyendo la retención de licencias y el acarreo de los vehículos.

Multas, sanciones y continuidad de los controles

La legislación establece que conducir con una alcoholemia de entre 0,5 y 1 g/l implica multas que van de 150 a 1.000 Unidades Fijas, además de la inhabilitación temporal para conducir. Cuando el registro supera 1 g/l, las sanciones se agravan, con multas de hasta 2.000 UF, arresto y suspensión de la licencia por períodos más prolongados. Negarse a un control también conlleva penalidades severas y el secuestro inmediato del vehículo.

Desde Seguridad Vial confirmaron que los operativos continuarán durante todo el fin de semana y se intensificarán especialmente en Año Nuevo, con la misma premisa de reforzar la presencia en rutas y accesos urbanos para prevenir hechos graves y garantizar traslados más seguros en un contexto de alta circulación.