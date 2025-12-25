Dos casos de Río Negro quedaron entre las alcoholemias más altas del país en Navidad
Dos conductores de la provincia figuraron en el Top 5 nacional durante los controles de Nochebuena desplegados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Los operativos de alcoholemia realizados en Navidad, durante la madrugada del 25 de diciembre, arrojaron un dato preocupante para nuestra provincia: dos de los cinco valores más altos detectados en todo el país se registraron en la Río Negro.
En Bariloche, un conductor dio positivo con 1,49 g/l de alcohol en sangre, mientras que en Las Grutas se detectó otro caso con 1,47 g/l. Ambos superaron ampliamente el límite permitido de 0,5 g/l y quedaron apenas por debajo de los máximos nacionales reportados en San Juan, Entre Ríos y Misiones.
La nómina de alcoholemias más altas estuvo encabezada por Caucete (San Juan), con 1,83 g/l. Le siguieron Gualeguaychú (Entre Ríos), con 1,66 g/l; Wanda (Misiones), con 1,57 g/l; y luego los registros rionegrinos de Bariloche y Las Grutas, que completaron el Top 5 nacional.
Los controles formaron parte del operativo especial desplegado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en Nochebuena, uno de los momentos de mayor circulación del año. En total, se fiscalizaron 5.220 vehículos y se detectaron 97 conductores que manejaban bajo los efectos del alcohol. Todos fueron retirados de la vía pública y se labraron las infracciones correspondientes, con retención de licencias y acarreo de los vehículos.
Multas e inhabilitaciones
De acuerdo con la normativa vigente, conducir con una alcoholemia de entre 0,5 y 1 g/l implica multas que van desde 150 Unidades Fijas (unos $119.776,5) hasta 1.000 UF ($798.510), además de la inhabilitación temporal de la licencia de conducir por un período de entre dos y cuatro meses. Ese plazo puede reducirse si el infractor realiza y aprueba un curso de seguridad vial.
Cuando el registro supera 1 g/l, como ocurrió en los cinco casos más graves del país —incluidos los detectados en Bariloche y Las Grutas— las sanciones se endurecen: la multa oscila entre 300 UF ($239.553) y 2.000 UF ($1.597.020), con la posibilidad de arresto de hasta 10 días y una inhabilitación para conducir de cuatro meses a dos años.
Negarse al control también tiene consecuencias. La penalidad es equivalente a 1.000 UF —$798.510— y el vehículo es acarriado de inmediato, independientemente de la posterior graduación alcohólica que pueda determinarse mediante análisis de laboratorio.
Operativos para el verano
La ANSV confirmó que los controles continuarán durante Año Nuevo y se mantendrán durante la temporada estival en rutas y accesos a los principales destinos turísticos del país. El objetivo, remarcaron, es reducir la siniestralidad vial mediante la detección temprana de conductas de riesgo, en un período donde crece el flujo vehicular.
Top 5 de alcoholemias más altas en Navidad
-
1,83 g/l – Caucete (San Juan)
1,66 g/l – Gualeguaychú (Entre Ríos)
1,57 g/l – Wanda (Misiones)
1,49 g/l – Bariloche (Río Negro)
1,47 g/l – Las Grutas (Río Negro)
