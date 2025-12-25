Un camión de carga peligrosa de una empresa de Cipolletti despistó en Ruta 22
La unidad transportaba gas y terminó sobre la banquina norte. Se extremaron medidas de seguridad por el tipo de carga.
Un camión cisterna perteneciente a la empresa Tortoriello de Cipolletti perdió el control este miércoles de Navidad, pasadas las 14, cuando circulaba por la Ruta 22 a la altura del acceso al Parque Industrial de Plaza Huincul. La posición final del vehículo, inclinado sobre la banquina norte, generó preocupación debido a que trasladaba gas.
Por motivos que todavía se intentan establecer, la unidad se desestabilizó y terminó con gran parte de su estructura fuera de la calzada. Los ejes traseros quedaron mayormente en el aire, lo que complicó cualquier intento de maniobra inmediata y obligó a extremar los cuidados en el sector.
Te puede interesar...
A pesar de la espectacularidad del episodio, no se registraron personas heridas. Personal de tránsito trabajó para ordenar la circulación, que se mantuvo con precaución mientras se evaluaba la estabilidad del camión y las condiciones para su futura remoción, según indicó el sitio NoticiasNqn.
Hipótesis y evaluación del hecho
Las autoridades investigan qué provocó la pérdida de control sin descartar factores como el estado de la calzada, una falla mecánica o una maniobra imprevista. El siniestro ocurrió durante una jornada de tránsito moderado por los festejos navideños, lo que facilitó el trabajo preventivo en la zona.
Leé más
Choque en Ruta 22: tres personas fueron trasladadas al hospital
Robo a traición en la Ruta 22: le ofrecieron llevarlo en bicicleta y lo amenazaron con un cuchillo
Tragedia en la Ruta 22 con cuatro muertos: la defensa de Araneda pidió su excarcelación y la jueza se la negó
Noticias relacionadas
Lo más leído
Dejá tu comentario