Un camión de carga peligrosa de una empresa de Cipolletti despistó en Ruta 22

La unidad transportaba gas y terminó sobre la banquina norte. Se extremaron medidas de seguridad por el tipo de carga.







El accidente en Ruta 22 generó preocupación por la carga que llevaba. Foto gentileza: NoticiasNQN.

Un camión cisterna perteneciente a la empresa Tortoriello de Cipolletti perdió el control este miércoles de Navidad, pasadas las 14, cuando circulaba por la Ruta 22 a la altura del acceso al Parque Industrial de Plaza Huincul. La posición final del vehículo, inclinado sobre la banquina norte, generó preocupación debido a que trasladaba gas.

Por motivos que todavía se intentan establecer, la unidad se desestabilizó y terminó con gran parte de su estructura fuera de la calzada. Los ejes traseros quedaron mayormente en el aire, lo que complicó cualquier intento de maniobra inmediata y obligó a extremar los cuidados en el sector.

A pesar de la espectacularidad del episodio, no se registraron personas heridas. Personal de tránsito trabajó para ordenar la circulación, que se mantuvo con precaución mientras se evaluaba la estabilidad del camión y las condiciones para su futura remoción, según indicó el sitio NoticiasNqn.