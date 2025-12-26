Refuerzo policial en Las Grutas y Bariloche por la temporada de verano

Los principales destinos turísticos tendrán refuerzo policial durante la temporada alta de verano. Desde esta semana todos los agentes patrullan esas ciudades.

El Gobierno de Río Negro puso en marcha en Las Grutas un amplio operativo de seguridad para la temporada, con el despliegue de 348 efectivos policiales para los principales destinos turísticos de la provincia. “Reforzamos la presencia policial y sumamos tecnología de última generación para prevenir y responder con rapidez”, aseguró el Gobernador Alberto Weretilneck.

El Mandatario provincial encabezó la presentación del operativo de seguridad junto al Ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara; y el Jefe de la Policía, Daniel Bertazzo. El dispositivo se extenderá hasta el 20 de febrero y contempla refuerzos clave en Bariloche, El Bolsón, Las Grutas, Playas Doradas y El Cóndor, los destinos más elegidos por turistas y vecinos durante la temporada de mayor movimiento. La inversión provincial fue de $1.058 millones.

“Invertimos en seguridad con más recurso humano y tecnología de última generación, incorporando cámaras con inteligencia artificial y lectoras de patentes. De esta manera garantizamos prevención, una respuesta rápida y que turistas y vecinos puedan disfrutar con tranquilidad de los destinos rionegrinos”, sintetizó el Gobernador.

El operativo fue diseñado para garantizar prevención, orden y tranquilidad en ciudades que, durante el verano, multiplican su población y actividad. Por eso, los refuerzos se concentran tanto en la Costa Atlántica como en la Zona Cordillerana, dos regiones que reciben miles de visitantes y requieren una presencia policial constante, visible y organizada.

Además, acompañaron el acto el Intendente de San Antonio Oeste, Adrián Casadei; el Subjefe de la Policía, Elio Tapia; y el presidente del Bloque de legisladores de JSRN, Facundo López.

El operativo en Las Grutas y otros centros turísticos

El despliegue contempla una distribución estratégica de personal en playas, accesos urbanos, zonas comerciales, áreas recreativas y rutas provinciales. De esta manera, los efectivos no solo cumplen tareas de patrullaje preventivo, sino que también refuerzan los controles viales, acompañando el intenso flujo de vehículos que se registra en esta época del año, especialmente en familias que viajan con niños, jóvenes y adultos mayores.

Por otra parte, la inversión realizada permite sostener un operativo integral que incluye móviles, combustible, equipamiento, horas adicionales de servicio y logística para el personal. Esto se traduce en una mayor capacidad de respuesta ante emergencias, una presencia más cercana en los barrios y una cobertura continua durante las 24 horas, tanto de día como de noche.

En ciudades como Bariloche y El Bolsón, donde el turismo de montaña convive con actividades recreativas y eventos al aire libre, el refuerzo apunta a ordenar la convivencia y prevenir delitos oportunistas.

Mientras tanto, en Las Grutas, Playas Doradas y El Cóndor, la prioridad está puesta en las zonas costeras, los accesos a las playas y los sectores de mayor concentración de personas, especialmente durante las tardes y noches.

Finalmente, el operativo de verano refleja una política sostenida que entiende a la seguridad como una inversión directa en bienestar. Con más efectivos en la calle y recursos destinados a la prevención, la provincia busca que tanto quienes viven en Río Negro como quienes la eligen para vacacionar puedan disfrutar de la temporada con mayor tranquilidad y confianza.