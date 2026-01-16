Cámaras con IA de Cipolletti detectaron un auto robado en Neuquén: tres detenidos

El vehículo había sido robado del bajo neuquino tan solo tres días atrás. El personal de la Comisaría N°4 y el destacamento policial N°144 detuvieron a dos hombres y una mujer.

El vehículo había sido robado el 12 de enero en el bajo neuquino, sobre la calle Perito Moreno.

Tres personas fueron detenidas el jueves por la tarde en Cipolletti cuando circulaban en un vehículo Volskwagen Gol Trend que había sido robado en Neuquén. El operativo se inició a partir de que el sistema de cámaras con inteligencia artificial detectó al rodado cuando transitaba por la ciudad.

El procedimiento se activó a partir de una alerta emitida por el nuevo sistema LPR del Servicio de Monitoreo 911 , cuando detectó el dominio de la patente que registraba un pedido de secuestro por el delito de hurto automotor emitido por la Comisaría N°2 de la capital neuquina.

La identificación del rodado motivó un operativo coordinado entre el sistema de monitoreo 911 , el personal de la Comisaría N°4 y el destacamento Especial 114° . El rodado había sido visualizado cuando circulaba por calle Mengelle y luego se dirigió hacia Pacheco , lo que motivó el desplazamiento de los efectivos hacia la zona sur de la ciudad.

El automóvil se dirigió hacia la rotonda que une las rutas nacionales 22 y 151, cuando tomó el camino hacia Neuquén por la Ruta Nacional 151. Según informaron fuentes policiales, no hubo persecución. Al ser bloqueado el paso por un móvil, el vehículo se detuvo y los efectivos procedieron al control de sus ocupantes.

centro monitoreo 911 Cipolletti (1) El nuevo sistema de vigilancia identificó el dominio de patente de vehículo que presentaba un pedido de secuestro de la Policía del Neuquén. Gentileza

Los detenidos

En el lugar se identificó a dos hombres y una mujer. El conductor, de 36 años, con domicilio en el barrio Z1 de Neuquén, que se desempeña como ayudante mecánico y albañil. Los acompañaban un hombre de 33 años y una mujer de 32, ambos en situación de calle.

Durante la verificación de los datos, se confirmó que el Gol Trend registraba un pedido de secuestro activo por un robo denunciado el lunes 12 de enero en la calle Perito Moreno, en la zona del bajo neuquino.

Tras dar la intervención al fiscal de turno de Cipolletti y articular con la Fiscalía de Robos y Hurtos de Neuquén, se dispuso la detención de los tres ocupantes del automóvil. Además, se llevó adelante el secuestro del vehículo, con su documentación y llaves, que quedaron bajo resguardo policial a la espera de nuevas disposiciones judiciales.

moto secuestrada BMA cipo Otro rodado fue demorado por circular con escape adulterado, una infracción que constituye secuestro en Cipolletti.

Despliegue policial en Cipolletti: dos motocicletas fueron secuestradas por irregularidades

Dos operativos preventivos realizados durante la tarde del jueves en distintos puntos de Cipolletti tuvieron como protagonistas a motocicletas que terminaron secuestradas por diversas irregularidades. En ambos casos, los procedimientos estuvieron a cargo de fuerzas policiales que realizaban tareas de control y prevención en la vía pública, en el marco de acciones orientadas a reforzar la seguridad vial y prevenir delitos asociados a rodados.

Uno de los hechos involucró a personal de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA), que alrededor de las 18 intervino en la intersección de las calles Chimpay y Río Negro. Allí, los efectivos observaron una motocicleta que circulaba sin dominio visible, una infracción que motivó la inmediata interceptación del vehículo para su identificación.

Al identificar al conductor, los uniformados constataron que se trataba de un adolescente de 17 años, domiciliado en las inmediaciones del lugar. Durante la inspección del rodado, el personal policial advirtió una situación de mayor gravedad: el número de motor se encontraba presuntamente adulterado, con la numeración ilegible, lo que impidió su correcta identificación.

moto adulterada secuestrada BMA cipo La motocicleta era conducida por un adolescente de 17 años, sin patente visible y con dominio adulterado.

Ante esta irregularidad, se dio intervención a la madre del menor, quien se hizo presente en el lugar. Con su conocimiento, se dispuso el traslado del joven y de la motocicleta a la Unidad 45°, donde se continuaron con las diligencias correspondientes para determinar el origen del rodado y el encuadre legal del hecho. La presunta adulteración de numeración constituye una infracción grave y puede estar asociada a delitos vinculados al robo o la comercialización ilegal de vehículos.

Segundo procedimiento y control de tránsito

En paralelo, otro procedimiento preventivo se desarrolló en la zona de los barrios Arévalo y Pichi Nahuel, también durante la tarde del jueves. En este caso, el operativo fue llevado adelante por personal policial que realizaba recorridas de prevención cuando detectó una motocicleta circulando por calle Salta que presentaba una posible infracción.

El rodado fue interceptado para su identificación en la intersección de Mariano Moreno y Capdevila. Tras identificar al conductor y revisar el vehículo, los efectivos constataron que el sistema de escape se encontraba adulterado, con modificaciones no reglamentarias que incumplen la normativa vigente en materia de tránsito y seguridad vial.

Ante esta situación, se solicitó la intervención del área de Tránsito Municipal, cuyos agentes procedieron al secuestro preventivo de la motocicleta. Además, se labró el acta correspondiente por presentar modificaciones no permitidas, quedando el rodado a disposición de las autoridades hasta tanto se regularice su situación.