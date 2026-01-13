Desesperada búsqueda de un adolescente con problemas de adicciones

El joven de 14 años se ausentó el viernes de la semana pasada de su casa, en General Roca. Se informó que el chico tiene problemas de consumo de drogas.

La Policía de Río Negro solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Uriel Lozano Lagos Farías, de 14 años, quien se ausentó de su domicilio en General Roca el viernes 9 de enero de 2026, entre las 19:30 y las 20.

El menor mide 1.40 metros aproximadamente, su contextura física es delgada y pesa alrededor de 50 kilos, no posee piercing, aros ni tatuajes.

Al momento de su desaparición vestía: remera manga corta color salmón, chaleco rojo y gorra blanca.

Desde la fuerza provincial de destacó que no posee DNI ni teléfono, y que además es “afecto a las drogas”.

El opertivo de búsqueda, que incluyó rastrillajes y controles, hasta el momento no dio los resultados esperados.