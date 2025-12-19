Atención Cipolletti: Habilitan nueva rotonda y modifican el sentido de circulación

La obra se puso en marcha este viernes. En qué lugar está ubicada y cuál es el cambio que requiere máxima precaución de los conductores.

Imagen ilustrativa y panorámica de la nueva rotonda en Cipolletti y el sentido de las calles.

A través de la Secretaría de Obras Públicas , el Municipio informó que desde este viernes 19 de diciembre por la tarde quedó habilitada la circulación vehicular sobre la nueva rotonda ubicada en la intersección de las calles San Luis y Santa Cruz , una obra clave para mejorar el flujo de tránsito en ese sector de la ciudad.

Para poner en funcionamiento la rotonda, se dispuso un cambio en el sentido de circulación de las calles Santa Cruz y Azcuénaga , por lo que se solicita a los conductores "circular con precaución y respetar la señalización vial".

-Calle Santa Cruz: tramo comprendido entre San Luis y Ruta Nacional 151, con sentido único este-oeste.

-Calle Azcuénaga: circulación habilitada en sentido oeste-este.

Desde Obras Públicas indicaron que esta modificación representará un importante beneficio para el ordenamiento y la fluidez vehicular en una intersección que registra alto tránsito diario.

Detalles de la obra

La rotonda de San Luis y Santa Cruz es una obra municipal, ejecutada por la empresa adjudicataria Quidel, e incluye una serie de trabajos complementarios destinados a mejorar la conectividad y la infraestructura vial del sector.

Entre las tareas realizadas se destacan:

-Replanteo y ejecución de la rotonda y sus accesos, con terminación de carpeta asfáltica.

-Apertura de calles en las intersecciones de Alfonsina Storni y Santa Cruz; Santa Cruz y Simón Bolívar; Santa Cruz y Sor Juana Inés de la Cruz; y Juan José Paso y San Luis.

-Colocación de caño PEAD en calle San Luis.

-Ejecución de base granular y carpeta asfáltica sobre calle J. Moyano, entre Mariano Moreno y Saavedra.

-Entubado pluvial con tres caños de 600 milímetros de diámetro en calle Santa Cruz, a la altura del paso ferroviario, con readecuación de la calzada y del terraplén.

Infraestructura para los barrios en 2026

El presupuesto 2026 da luz verde a una amplia lista de obras puntuales en distintos barrios y sectores de la ciudad. Entre ellas se destacan la construcción de rampas en el área céntrica, la Plaza del Sol en el barrio Anai Mapu, la adecuación del edificio Ex Corpofrut y el desarrollo del playón Costa Norte. Asimismo, se prevé la reubicación de viviendas para la apertura de la calle Confluencia, la instalación de equipamiento y juegos para plazas, y la climatización del Centro de Arte y Exposiciones Roberto Abel. También se contemplan partidas para la compra de materiales destinados a la realización de eventos culturales y comunitarios.

En el plano deportivo y recreativo, el presupuesto habilita la remodelación del Complejo de Desarrollo Deportivo, el reacondicionamiento del playón del barrio Godoy, la puesta en valor del sector FFF sobre calle Fernández Oro, la Plaza Kossman y el espacio verde del barrio Manzanar. A estas intervenciones se suman la reubicación de viviendas en el sector del Puente 83, la ejecución de la Plaza Estación N°65, la remodelación del Fortín de la Primera División, la remodelación de la Casa Peuser y la ejecución de nuevas plazas en distintos puntos de la ciudad.

ECP MOSCONI Y 65 (55) Una fuerte inversión en obras públicas, marca la agenda para el próximo año en Cipolletti. Estefania Petrella

Uno de los capítulos más significativos del plan de obras es el pavimento urbano. El Concejo aprobó la ejecución del Plan de Pavimento de 214 cuadras, dividido en dos etapas, junto con obras de pavimento varias en diferentes sectores. También se incluyen obras estratégicas como la rotonda de Santa Cruz y San Luis, la rotonda de Illia y San Luis, y el reasfalto de la calle Julio Dante Salto, una arteria clave para la conectividad urbana.

A la par del pavimento, el presupuesto prevé un importante paquete de cordón cuneta, con obras en la calle San Luis, que incorporará bicisenda, Los Pioneros, el sector DVN Sur, el Parque Industrial y la calle Estado de Israel. También se ejecutarán trabajos de reparación de cabezas de cordón y badenes en el área céntrica, la ejecución de cordón cuneta en la calle Chañar y en Antártida Argentina, tanto en su tramo norte como sur.

Terminar el año 100% con iluminación led

El alumbrado público ocupa otro lugar destacado dentro del plan 2026. Está previsto continuar con el reemplazo de luminarias por tecnología LED, además de nuevas obras de iluminación en Illia, entre Ruta 151 y Perón; la calle Salto; la ciclovía de General Paz y el circuito aeróbico de Vélez Sarsfield; y la calle San Luis. También se contemplan obras generales de alumbrado público en distintos barrios.

En cuanto al mantenimiento vial, el presupuesto incluye obras de bacheo, tanto por administración como de grandes dimensiones, y una segunda etapa de bacheo sobre la calle Illia. A esto se suman obras pluviales y alcantarillas, entre las que se destaca el proyecto de la colectora del Canal de los Milicos, clave para el escurrimiento y la prevención de anegamientos.