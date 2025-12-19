Sin subas en enero y con incentivo al pago anticipado: el valor de las tasas en Cipolletti

Con acuerdos y cambios puntuales, el Deliberante aprobó la Tarifaria 2026 en Cipolletti. El foco estuvo puesto en el cuidado del bolsillo y la previsibilidad para los vecinos.

Se aprobó la tarifaria 2026 en Cipolletti en la ultima sesión ordinaria del año.

En la última sesión ordinaria del año , el Concejo Deliberante de Cipolletti aprobó por unanimidad la Tarifaria y el Presupuesto 2026 , luego de varios días de debate en comisiones. La decisión dejó una definición central para los vecinos: no habrá incrementos reales en las tasas municipales , ya que se mantendrá el mismo esquema aplicado durante 2025, con actualizaciones mensuales atadas exclusivamente al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La sesión, que fue la número 1040 y la última del período ordinario , contó con la participación de cinco de los seis concejales: Karina Álvarez, Adriana Dietrich, Martín Posse, Ana María Nápoli y Oscar Langowski . La concejal María José Mannelles estuvo ausente. Además, se confirmó que el cuerpo legislativo quedará habilitado para sesiones extraordinarias hasta el 30 de diciembre , en caso de que el Ejecutivo requiera el tratamiento de proyectos de interés.

Tal como se estableció en el proyecto aprobado, la tarifa de enero de 2026 será la misma que rige al cierre de 2025 , sin aplicación del IPC. Recién a partir de febrero comenzarán las actualizaciones mensuales , replicando el esquema que se utilizó durante todo el año en curso.

Por unanimidad, se aprobó el esquema tarifario para el ejercicio 2026 que impactará en los vecinos cipoleños.

Desde el oficialismo destacaron que esta metodología busca evitar saltos bruscos en las boletas y permitir una previsión más ordenada para las familias y los comercios.

Descuentos por pago anual: hasta el 15%

Uno de los puntos más valorados es la continuidad y ampliación de los descuentos por pago anticipado de todo el año, una herramienta que el municipio sostiene como incentivo para quienes buscan mantener sus cuentas al día.

En diálogo con LM Cipolletti, la presidenta del Concejo Deliberante, Karina Álvarez, explicó que enero será un mes clave para acceder a los mayores beneficios: “Como todos los años, el vecino que quiere tener sus cuentas ordenadas o hacer uso del beneficio del pago anticipado, enero va a ser un buen mes para hacerlo porque no va a tener el IPC y tenemos escalonado el descuento del pago total del año: 15% en enero, 10% en febrero y 5% en marzo”.

Además, remarcó una modificación importante incorporada durante el tratamiento legislativo: “Le agregamos al expediente ampliar el plazo de ese beneficio hasta el último día hábil de cada mes, tanto para enero, febrero como marzo”.

ECP DELIBERANTE (33) La conejal Álvarez agradeció al equipo económico del Ejecutivo por el trabajo realizado y la recepción de los pedidos elevados desde el trabajo de comisiones. Estefania Petrella

Cambios puntuales y nuevas incorporaciones

La tarifaria 2026 incluye algunas adecuaciones específicas vinculadas al crecimiento de la ciudad y a la revisión de servicios municipales. Entre las principales novedades se destacan:

Reducción del 22% en el impuesto al baldío , una medida que busca aliviar la carga sobre propietarios y promover el desarrollo urbano.

, una medida que busca aliviar la carga sobre propietarios y promover el desarrollo urbano. Tasa mínima pura de $10.000 para las parcelas de mayor valuación, equiparando el piso contributivo para todos los inmuebles.

para las parcelas de mayor valuación, equiparando el piso contributivo para todos los inmuebles. Incorporación de una tasa social fija de $5.000 destinada a barrios nuevos reconocidos y en proceso de regularización.

destinada a barrios nuevos reconocidos y en proceso de regularización. Canon mínimo para el natatorio municipal : $2.000 para mayores de 18 años, mientras que menores, jubilados y personas con discapacidad más un acompañante no abonarán.

: $2.000 para mayores de 18 años, mientras que menores, jubilados y personas con discapacidad más un acompañante no abonarán. Reducción en la tarifa del minuto de taxi, junto con la incorporación de un canon para plataformas digitales, equiparando el marco regulatorio del transporte.

Álvarez señaló que “hubo modificaciones propias del funcionamiento de una ciudad que creció mucho, como la tarifa del natatorio y la quita importante en la tarifa de los taxis, además de la incorporación de las plataformas”.

ECP DELIBERANTE (10) Adriana Dietrich (JSRN), valoró el enfoque social que se tuvo en cuenta para la confección de esta nueva tarifaria. Estefania Petrella

Impacto en el bolsillo

Por su parte, la concejal Adriana Dietrich subrayó el enfoque social del esquema aprobado y “el cuidado del bolsillo” a los cipoleños: “Lo más importante es que el bolsillo del ciudadano no va a tener un impacto. Sabemos que a todos nos cuesta llegar a fin de mes y tener el dinero para responder a los compromisos. Se va a ir actualizando de acuerdo al IPC, sin cambios abruptos que generen malestar”.

Dietrich también vinculó la tarifaria con la planificación de obras: “Tratamos de generar recursos, pero también claramente pensando en los vecinos, tanto en sus erogaciones mensuales como en la calidad de vida que merecen. Por eso Cipolletti cuenta con tantas obras y este presupuesto está orientado a que continúen”.

ECP DELIBERANTE (23) La edil, Ana Napoli (Pro) agradeció el esfuerzo realizado por los vecinos a principio de año, tras las subas abruptas de las tasas en ese entonces que permitieron llegar a este logro para 2026. Estefania Petrella

Inflación como único ajuste

En la misma línea, la concejal Ana María Nápoli remarcó que no se prevén aumentos discrecionales: “En cuanto a tarifaria no se prevén aumentos en las tasas comunales, excepto la actualización mensual por IPC, que se aplicará desde febrero de 2026, como hasta ahora”.

Aclaró además que otros conceptos como derechos, multas y cánones “tienen alguna variación, pero rondan el 28% anual, prácticamente la inflación”, y valoró que este esquema fue posible “gracias a los aumentos que ya afrontaron los cipoleños a principio de año”.

Con la aprobación de la Tarifaria 2026, Cipolletti cerró el año legislativo con un mensaje de previsibilidad fiscal, sosteniendo el esquema inflacionario sin aumentos reales y fortaleciendo los incentivos al pago anticipado. Para los contribuyentes, enero será el mes clave para aprovechar descuentos y comenzar el año con las cuentas municipales en orden.