Edersa hará cortes de energía en Cipolletti y otras tres ciudades

La empresa distribuidora de energía eléctrica hará cortes rotatorios en cuatro ciudades de Río Negro para avanzar con trabajos de poda y otras obra.

Las cuadrillas operativas de Edersa realizarán este viernes tareas de poda preventiva, mantenimiento y modernización de sus redes eléctricas en Cipolletti , General Roca, Las Grutas y El Bolsón. Por seguridad habrá cortes programados de energía en distintos sectores de esas tres ciudades.

Desde la distribuidora eléctrica recomendaron a los usuarios de las zonas afectadas tomar las medidas de precaución necesarias para realizar sus tareas y, por otro lado, prevenir problemas por posibles subas de tensión.

En General Roca el corte de servicio será extenso, entre las 8:30 y las 12 de este viernes 19 en todo el sector comprendido por la Ruta Provincial 65 entre calles Larrea y Dorrego.

En Las Grutas están previstos distintos cortes de suministro eléctrico. De 6 a 7 afectó el sector comprendido entre calles Belisle a Valle Azul y de Río Negro a Buyayisky, El Bolsón a Río Negro y de Darwin a Sierra Grande. También el Loteo El Alto Club de Golf. De 7 a 8:30, en tanto, se interrumpirá la electricidad en el sector comprendido entre calles: Río Colorado a Coronel Belisle, entre E. Tarruella y Cipolletti; Cipolletti a El Bolsón entre Catriel y El Cuy; Colectora a Pozo Salado Entre Coronel Belisle y Lomita de Jagüel. También el Loteo Villaverde.

Cortes de energía en Cipolletti y El Bolsón

En El Bolsón hubo un corte de servicio a primera hora de la mañana en el centro de la ciudad, los barrios Obrero, San José, Arrayanes y Luján, Camino los Nogales y Rinconada de Nahuelpán.

En tanto que en Cipolletti, el corte de energía está previsto de 9 a 10:30 en calle Urquiza, entre Mengelle y La Esmeralda; y en las calles Villegas, España y Miguel Muñoz, entre Almirante Brown y Alem.