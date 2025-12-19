Arranca la obra del nuevo comunitario del barrio Don Bosco

El Municipio y la Provincia anunciaron el inicio de los trabajos para construir la nueva sede del salón comunitario. El edificio histórico fue destruido por un incendio.

El intendente Rodrigo Buteler y el gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck, anunciaron el comienzo de la obra de la construcción del nuevo edificio del Centro Comunitario del barrio Don Bosco (Perú y Primeros Pobladores). La sede histórica fue destruida por un incendio.

“Es una de las más trascendentes (de la gestión) y la que tiene un valor simbólico muy importante”, destacó Buteler sobre el proyecto, que se realizará con inversión conjunta del Municipio y la Provincia.

Luego de la firma de un convenio entre la Municipalidad y el gobierno de Río Negro, en el marco del Programa “Junto al Municipio Construyendo Provincia”, se ejecutará la construcción del nuevo centro comunitario. El nuevo espacio reemplazará al anterior Centro de Promoción, que fue destruido por un incendio durante el año 2023.

La empresa adjudicada para llevar adelante la obra es Quatro SRL, y tiene un plazo de obra de 10 meses para ejecutar todas las tareas previstas.

La obra consta de 430 m² en dos etapas. La primera de 280 m², destinada a ser un salón multipropósito, el cual contempla una batería de servicios con baños, depósitos, y cocina destinada, tanto al uso propio del edificio, como a la producción de alimentos para la venta.

nuevo centro comunitario don bosco

La segunda etapa proyectada a futuro cuenta con 150 m², que cuenta con oficinas para el personal, un aula de capacitación, depósito e ingreso de cargas y descargas privada, y servicios como baños, office, y sala de máquinas.

En cuanto a lo constructivo el edificio en su conjunto será materializado por estructura de hormigón armado, cubierta mixta, metálica para el salón de usos múltiples y losa de viguetas en el resto de la superficie. Los muros serán de mampostería a la vista en el exterior y enlucido en el interior.

Una obra que refleja la recuperación y la puesta en valor de un espacio emblemático para la vida social, cultural y afectiva de la comunidad.

El incendio de comunitario del Don Bosco

El incendio del Comunitario Del Bosco se produjo por una falla en la cocina el 20 de septiembre de 2023. Por lo materiales con los que había sido construido, varios años antes, las llamas se expandieron rápidamente. "Alguien pegó el grito porque había fuego y salimos, pero ya estaba todo prendido", relató un trabajador a LM Cipolletti.

En las cercanías al edificio hay escuelas y la Comisaría 24, pero no hubo daños más allá de las instalaciones del histórico edificio, que quedaron reducidas a cenizas. Tras la limpieza, el espacio vacío es un recuerdo permanente para los vecinos del barrio, que ansiaban el inicio de la nueva sede.

El comunitario, ubicado frente a la plaza, era el corazón del barrio Don Bosco. El edificio era utilizado no solo por lo vecinos para celebraciones familiares, sino también por el Municipio para realizar diversas actividades como cursos, trámites y eventos.