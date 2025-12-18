Gran asombro por personas colgadas "en el cielo" del centro de Cipolletti: ¿De qué se trata?

Vecinos se detienen frente al CCC para observar, sacar fotos y grabar videos del impactante despliegue en altura, anticipo de lo que será el show aéreo de Elevé de Navidad.

El despliegue es un ensayo del show que Elevé prepara en la previa de la Navidad en Cipolletti.

En horas de la tarde de este jueves, una escena poco habitual comenzó a captar la atención en pleno centro de Cipolletti . Frente al Centro Cultural Cipolletti (CCC), el cielo se transformó en escenario de un ensayo de danza aérea que despertó asombro, curiosidad y expectativa entre quienes circulan por la zona.

A medida que avanzan las pruebas técnicas y artísticas, son cada vez más las personas que se detienen a observar el espectáculo en altura, toman fotografías o registran videos con sus celulares. El movimiento en el aire, la estructura montada y la puesta en escena generan sorpresa y comentarios entre vecinos, comerciantes y automovilistas que pasan por el lugar.

El ensayo forma parte de la antesala de una de las semanas más esperadas del año en la ciudad. Cipolletti se prepara para vivir una agenda navideña con actividades abiertas y gratuitas, que combinan arte, emoción y encuentro comunitario, con el objetivo de consolidarse como una tradición local.

Desde el Municipio invitan a la comunidad a participar de las propuestas, que transformarán distintos espacios públicos en puntos de reunión y disfrute. La programación pone el acento en el arte, la participación ciudadana y la recuperación del espíritu navideño como momento de celebración colectiva.

Un espectáculo aéreo que transformará el cielo de la ciudad

El evento central será el viernes 19 de diciembre, a las 22, en el Complejo Cultural Cipolletti, con la presentación de la Compañía de Danza Aérea Elevé. El espectáculo promete una puesta en escena de gran impacto visual, convirtiendo el cielo de la ciudad en un espacio de movimiento, imágenes y narrativa artística.

Elevé presentará “Navidad en las Estrellas”, un show de 60 minutos que se desarrolla en altura y que tiene como eje la estructura Air TV Show, única en el mundo. La instalación se viste especialmente para la ocasión con un Árbol de luces navideño y se complementa con danza vertical sobre pantalla, proyecciones visuales y música.

magia navidad elevé La compañía de danza aérea Elevé, presenta Navidad en las Estrellas en Cipolletti. Gentileza

La propuesta integra danza, teatro, música y artes visuales, combinadas con ingeniería y tecnología, con una impronta pensada para generar una experiencia emocional y colectiva.

Durante la jornada también participarán las Escuelas Municipales y sus equipos artísticos, poniendo en valor el trabajo cultural que se desarrolla a lo largo del año en Cipolletti y sumando expresiones locales al espectáculo central.

Elevé, una compañía con proyección internacional

La Compañía de Danza Aérea Elevé fue fundada en 2009 y cuenta con reconocimiento a nivel mundial por sus producciones innovadoras y estructuras escénicas únicas. Ha realizado cientos de presentaciones en el país y en el exterior, desarrollando un lenguaje artístico propio que combina creatividad, tecnología y diseño.

Cada diciembre, la compañía presenta un espectáculo especial para dar la bienvenida a la temporada navideña. Año tras año, la propuesta crece en convocatoria y se presenta en espacios emblemáticos de cada ciudad, reforzando su atractivo cultural y turístico.