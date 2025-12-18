Cipolletti LMCipolletti reforma laboral En imágenes: Cipolletti marchó en contra de la reforma laboral

La movilización reunió a múltiples personas para expresar el rechazo al proyecto de ley impulsado por el Gobierno Nacional. Participaron estudiantes, trabajadores, integrantes de agrupaciones políticas y sociales.







La movilización comenzó en la Plaza de la Justicia de Cipolletti.

La comunidad de Cipolletti se movilizó en rechazo al proyecto de ley que contempla una reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei. La marcha que comenzó a las 18.30 en la Plaza de la Justicia, fue el punto de encuentro de vecinos, estudiantes, trabajadores, dirigentes de partidos políticos e integrantes de agrupaciones sociales y barriales para expresar repudiar la modificación a las leyes laborales actuales.

La marcha fue parte de una jornada de lucha a nivel nacional convocada por la CTA de Río Negro, por lo que la movilización tuvo lugar en otras ciudades del país como General Roca, Viedma y San Carlos de Bariloche.

Múltiples personas asistieron a la movilización con banderas, pancartas y carteles con lemas que expresaban el rechazo absoluto al proyecto de ley presentado por el oficialismo. Participaron estudiantes que componen la Federación Universitaria del Comahue, integrantes de agrupaciones políticas como el Movimiento Evita, Patria Grande y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, miembros del sindicato CTA, trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos.