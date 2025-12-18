El clima en Cipolletti

icon
24° Temp
31% Hum
Cipolletti
LMCipolletti reforma laboral

En imágenes: Cipolletti marchó en contra de la reforma laboral

La movilización reunió a múltiples personas para expresar el rechazo al proyecto de ley impulsado por el Gobierno Nacional. Participaron estudiantes, trabajadores, integrantes de agrupaciones políticas y sociales.

La movilización comenzó en la Plaza de la Justicia de Cipolletti. 

La movilización comenzó en la Plaza de la Justicia de Cipolletti. 

La comunidad de Cipolletti se movilizó en rechazo al proyecto de ley que contempla una reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei. La marcha que comenzó a las 18.30 en la Plaza de la Justicia, fue el punto de encuentro de vecinos, estudiantes, trabajadores, dirigentes de partidos políticos e integrantes de agrupaciones sociales y barriales para expresar repudiar la modificación a las leyes laborales actuales.

La marcha fue parte de una jornada de lucha a nivel nacional convocada por la CTA de Río Negro, por lo que la movilización tuvo lugar en otras ciudades del país como General Roca, Viedma y San Carlos de Bariloche.

Te puede interesar...

Múltiples personas asistieron a la movilización con banderas, pancartas y carteles con lemas que expresaban el rechazo absoluto al proyecto de ley presentado por el oficialismo. Participaron estudiantes que componen la Federación Universitaria del Comahue, integrantes de agrupaciones políticas como el Movimiento Evita, Patria Grande y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, miembros del sindicato CTA, trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos.

La movilización recorrió el centro de Cipolletti y LM Cipolletti captó en imágenes el recorrido de la marcha.

WhatsApp Image 2025-12-18 at 19.58.44 (2)
WhatsApp Image 2025-12-18 at 19.58.44
WhatsApp Image 2025-12-18 at 19.58.43 (2)
WhatsApp Image 2025-12-18 at 19.58.44 (1)
WhatsApp Image 2025-12-18 at 19.58.43
WhatsApp Image 2025-12-18 at 19.58.43 (1)

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

Lo más leído

Neuquén

Rojo

Policiales

Azul

Ciencia y Vida

Verde Oscuro

Mundo

Violeta