Cipolletti: buscaban armas y encontraron una enorme plantación de marihuana

Se inició una investigación por amenazas. Allanaron una casa del barrio 2 de Agosto en busca de armas y balas. No había, pero detectaron un cultivo de cannabis sativa.

La Policía de Cipolletti inició una investigación por amenazas. Por orden judicial el miércoles en horas de la tarde personal de la Comisaría Cuarta realizó un allanamiento en un domicilio del barrio 2 de Agosto , aledaño a Costa Norte.

El procedimiento, realizado entre las 17:25 y las 19:40 en una casa de la calle Los Horneros, tenía como objetivo la búsqueda de armas de fuego y balas . El resultado en este sentido fue negativo.

No obstante, durante la inspección del lugar se constató la presencia de plantas de cannabis sativa en el patio trasero de la vivienda. Era un cultivo notable, con un total de 18 ejemplares, de las que algunas superaban el metro de altura.

Ante el hallazgo se procedió al secuestro de la plantación y se iniciaron actuaciones correspondientes por infracción a la Ley 23.737, con intervención de la Justicia Federal.

Cayó una familia narco

Un kiosco de venta de drogas en la zona rural de Roca fue desarticulado por la policía rionegrina. El operativo se llevó a cabo en el barrio Chacramonte, donde se incautaron más de 4 millones de pesos en efectivo, cocaína lista para la venta y marihuana en proceso de cultivo. Tres personas de una misma familia quedaron imputadas por infracción a la Ley de Estupefacientes, tras dos meses de investigación que culminaron en un allanamiento autorizado por la Justicia Federal.

La investigación comenzó hace dos meses, cuando agentes de Toxicomanía iniciaron tareas de inteligencia sobre movimientos sospechosos en una vivienda del sector. "Con paciencia y discreción se reunieron pruebas que confirmaban la existencia de un negocio familiar dedicado a la venta de drogas. El seguimiento constante permitió detectar la circulación de dinero y la preparación de dosis de cocaína para su distribución", destacaron desde la fuerza provincial.

Durante el allanamiento los efectivos hallaron un trozo compacto de cocaína de más de 50 gramos y cinco envoltorios fraccionados, listos para la venta. También se incautaron dos plantines de gran tamaño, de 75 y 85 centímetros, que evidenciaban un cultivo en desarrollo. Estos elementos, junto con dos teléfonos celulares y una balanza de precisión, reforzaron la hipótesis de un esquema organizado de comercialización.

El hallazgo más impactante fue el dinero: 4.232.000 pesos, cuidadosamente guardados en la vivienda. A ello se sumaron divisas extranjeras, entre ellas 119 dólares, 23 reales brasileños, 100 pesos uruguayos, 7 mil guaraníes y 44 mil pesos chilenos. La diversidad de monedas sorprendió a los investigadores.

En cuanto a los implicados, se trata de tres adultos: un hombre de 45 años, su pareja de 42 y la hija de ambos, de 20. La Justicia Federal dispuso la imputación de los tres por infracción a la Ley 23.737, marcando un paso firme en la lucha contra el narcotráfico.

"Este procedimiento refleja el compromiso de la Policía de Río Negro en la defensa de la salud pública y la seguridad ciudadana. La tarea de inteligencia, sostenida durante semanas, y el resultado del operativo muestran que el trabajo silencioso y constante puede desarticular estructuras criminales que afectan directamente a los vecinos", subrayaron las fuentes.