Atraparon a uno de los fugados de la Comisaría Cuarta de Cipolletti

Los delincuentes se habían escapado el miércoles 26 de noviembre. Uno de ellos fue capturado esta tarde.







La fuga ocurrió hace poco menos de una semana. Estefania Petrella

Hace instantes se confirmó la recaptura de uno de los sujetos que se habían fugado la semana pasada de la Comisaría Cuarta de Cipolletti. Ocurrió pasadas las 19 del miércoles 26/11.

Se trata de Martín Emanuel Kavalow de 39 años con causa por hurto. Vestía un short corto color oscuro y con el torso descubierto. Cómo características físicas, tiene el pelo negro oscuro ondulado, tez blanca y 1,90 de estatura.

Minutos después de las 14, tras un operativo cerrojo en pleno centro de la ciudad, lograron dar con el paradero de Kovalow. Al advertir la presencia policial, el hombre intentó escapar por los techos pero gracias al trabajo en conjunto de efectivos y móviles de distintas comisarías, lo detuvieron en la intersección de 25 de Mayo y Teniente Ibáñez.