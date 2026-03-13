Dolor por la muerte de la partera del pueblo: "Profundamente querida y respetada"

Una reconocida trabajadora de la salud falleció en las últimas horas. Muestras de dolor en Bariloche y en toda la región.

Adriana llevaba un registro de cada uno de los tantos partos en los que intervino.

Fue la contención de atemorizadas madres (y padres) primerizas, la tierna caricia inicial para los recién llegados a este mundo, la que intervino en ¡11 mil! nacimientos . Sus manos se llenaron de vida durante tantos años y ahora que perdió la suya, todo es dolor en Bariloche , que llora por la muerte de "la partera del pueblo” .

El fallecimiento tras una lucha desigual de Adriana Casas , que durante más de 30 años acompañó a cientos de familias en el nacimiento de sus hijos, llenó de pesar a esa ciudad rionegrina y los mensajes de despedida inundan las redes sociales. En Cochería Bracco serán velados sus restos este viernes hasta las 20 y el sábado, de 10 a 13hs.

El Sanatorio San Carlos , institución en la que se desempeñaba, se encargó de comunicar la triste noticia. Desde allí destacaron su compromiso profesional, su calidez humana y el acompañamiento brindado a innumerables familias de la ciudad.

“Adriana fue una profesional muy comprometida con su vocación, profundamente querida y respetada por sus colegas y por tantas familias de Bariloche a las que acompañó en uno de los momentos más importantes de sus vidas”, señalaron en un comunicado.

Partera del pueblo (1) Adriana Casas, la partera a la que llora todo Bariloche.

Los medios locales indicaron que Casas se había radicado en Bariloche a comienzos de la década del 90 y desde entonces desarrolló una extensa trayectoria en el área de obstetricia. A lo largo de su carrera participó en cerca de 11.000 nacimientos, llevando incluso un registro personal de cada parto que asistió en la ciudad.

Con el paso de los años llegó a vivir situaciones muy particulares: acompañar como partera a mujeres y hombres a quienes ella misma había ayudado a nacer, reflejo de la enorme cantidad de familias que pasaron por sus manos a lo largo de su carrera.

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Quienes trabajaron junto a ella destacan que concebía su profesión no solo desde lo médico, sino también desde el acompañamiento emocional a las personas gestantes. Para Casas, el nacimiento de un hijo era “uno de los momentos más importantes en la vida de una mujer” y consideraba fundamental brindar contención y respeto durante ese proceso.

Desde el sanatorio expresaron que su dedicación, su humanidad y su amor por la profesión dejarán una huella imborrable en la institución y en toda la comunidad.

Familiares, colegas y pacientes la despiden con profundo afecto, recordándola como una profesional que estuvo presente en uno de los momentos más felices de miles de familias barilochenses.

Despiden a la querida partera: “La vamos a extrañar mucho”

Las expresiones de dolor se multiplican en su entorno y también en las redes sociales. “La vamos a extrañar mucho”, es el común denominador, la frase que más se repite en el último adiós a la querida partera.

Por ejemplo, desde Casa Latir, que la tenía como su guía y referente, indicaron: “Su legado vive en cada nacimiento acompañado con respeto, en cada familia que pudo transitar ese momento sintiéndose cuidada, y en este espacio que ella soñó y ayudó a construir. Gracias, Adri, por tanto amor sembrado. Te vamos a extrañar profundamente”.

De la vida, a la muerte. ¡Hasta siempre Adriana!