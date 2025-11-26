Fuerte operativo por la fuga de dos presos de una comisaría de Cipolletti

Se trata de un preso por homicidio y otro por hurto. El operativo se extiende a varios puntos de la ciudad.

En este momento se lleva a cabo un operativo policial con gran despliegue en Cipolletti y alrededores tras darse a conocer la fuga de dos internos de la Comisaría Cuarta. Los evadidos habrían escapado pasadas las 19 de este miércoles.

Según los primeros datos, los internos se encontraban en un patio interno cuando forzaron una puerta y lograron escapar por los techos para luego ganar la calle.

Se montaron operativos de búsqueda en todos los accesos a la ciudad y en caminos rurales con la colaboración de otras dependencias policiales de Cipolletti y otras localidades. También se trabaja con imágenes del sistema de seguridad de cámaras provincial.

Desde la Policía de Río Negro ya se difundieron los datos de los sujetos. Uno de ellos es Carlos David Peña de 23 años, con condena por homicidio. Al momento de la fuga vestía bermuda de jeans celeste claro y estaba con el torso descubierto. Sus características físicas: cabello negro oscuro lacio, tez trigueña, 1,70 de estatura. Como marcas fácil de detectar, tiene un tatuaje en la zona frontal del cuello con la leyenda "Martina" y otro en el pectoral con el nombre "Claudia".

Carlos David Peña fuga comisaria cuarta

El segundo evadido es Martín Emanuel Kavalow de 39 años con causa por hurto. Vestía un short corto color oscuro y con el torso descubierto. Cómo características físicas, tiene el pelo negro oscuro ondulado, tez blanca y 1,90 de estatura.

Martin Emanuel Kovalow fuga comisaria cuarta

NOTICIA EN DESARROLLO.-