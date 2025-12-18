Cipolletti suma 42 agentes de la policía nacidos y criados en la región

Se realizó la presentación de 21 hombres y 21 mujeres integrantes de la Policía de Río Negro. Los agentes brindarán tareas en la Unidad Regional 5°.

El acto de presentación de los 42 agentes nuevos de la Policía de Río Negro.

El Gobierno de Río Negro anunció la incorporación de 42 agentes nuevos a la Policía de Río Negro para fortalecer la seguridad ciudadana y garantizar mayor presencia policial en las calles de Cipolletti . Se trata de 21 mujeres y 21 hombres de entre 20 y 25 años que comenzarán a realizar tareas en la Unidad Regional 5° .

La totalidad de los agentes transitaron su formación íntegramente en la Escuela de Suboficiales y Agentes de Cipolletti , con las herramientas y conocimientos adquiridos para enfrentar el desafío de patrullar la ciudad. La incorporación de los nuevos agentes busca dar una respuesta a las demandas de la comunidad , al reforzar la presencia policial en las calles y garantizar mayor tranquilidad para los vecinos.

El hecho de que se sumen 42 agentes a la Policía de Río Negro y que sea en iguales partes la cantidad de mujeres y hombres , constituye una paridad de género que fue celebrada por la cartera provincial. “La paridad de género en la promoción fue celebrada como un símbolo de renovación y compromiso , mostrando que la seguridad se construye con diversidad y vocación” indicó el comunicado.

Además, las autoridades decidieron que los egresados de la escuela de Policía de Cipolletti cumplan servicio en la misma ciudad y zona donde se criaron. La selección de jóvenes que crecieron en Cipolletti responde a una planificación estratégica para que los nuevos agentes afiancen la relación con la comunidad.

dia de la policia acto Los agentes nuevos cumplirán funciones en la Unidad Regional 5°.

Los nuevos agentes son nacidos y criados en Cipolletti

Se trata de jóvenes que crecieron en la región, son parte de un tejido social y reconocen los vínculos sociales de su comunidad al conocer sus barrios y que a partir de ahora asumieron la responsabilidad de cuidarlos. “Esa cercanía genera confianza y transmite la idea de que la seguridad no es un concepto abstracto, sino un compromiso humano y cotidiano” expresaron en el comunicado.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia destacaron esta incorporación como parte de un plan que tiene como objetivo la modernización de la fuerza, profesionalizar la formación con mayores herramientas y conocimientos y garantizar que cada ciudad de Río Negro cuente con recursos suficientes para enfrentar los desafíos actuales.

weretilneck dia de la policia El Gobernador Alberto Weretilneck en el acto del día del Policía.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, encabezó este jueves el acto por el Día de la Policía en la localidad de Los Menucos, donde destacó el trabajo de la fuerza y presentó los datos oficiales del sistema de seguridad provincial.

Durante su alocución, anunció una serie de medidas destinadas a fortalecer la prevención del delito, la infraestructura penitenciaria y la lucha contra el narcotráfico.

Weretilneck sostuvo que la Policía rionegrina cumple un rol clave en todo el territorio, tanto en grandes ciudades como en parajes pequeños, y remarcó que muchas veces la institución enfrenta situaciones que considera injustas. En ese contexto, valoró la tarea de los más de 8.100 efectivos que integran la fuerza.

día policía.jpg El acto central del Día de la Policía en Cipolletti.

Datos oficiales sobre la baja del delito

En el acto se difundieron estadísticas oficiales que muestran una mejora en los principales indicadores delictivos en comparación con 2024. Según los datos presentados, los robos registraron una baja del 22%, las tentativas de robo del 42%, los hurtos del 27%, las tentativas de hurto del 54% y los delitos contra la integridad sexual del 67%.

Weretilneck atribuyó estos resultados a un trabajo coordinado entre las distintas áreas del sistema de seguridad y al compromiso cotidiano del personal policial.

policia canes Policía de canes.

Reconocimientos salariales al personal policial

El Gobernador también se refirió a los avances en la regularización salarial de la fuerza. Informó que 3.405 efectivos activos comenzaron a percibir el adicional por Zona Desfavorable, tras una inversión provincial de aproximadamente $13.000 millones. Además, más de 3.400 retirados y pensionados empezaron a recibir reconocimientos económicos que, según se indicó, les correspondían desde hace años.

acto dia de la policia a Hubo importantes anuncios durante el acto central del día del Policía.

Convenios con municipios y un anuncio para Cipolletti

Entre los principales anuncios, Weretilneck confirmó que la Provincia firmará por primera vez convenios con intendentes para que los municipios participen en el mantenimiento de las dependencias policiales, incluyendo comisarías, destacamentos, puestos viales y unidades especiales.

En materia de infraestructura, anunció la ampliación de las cárceles de Viedma y Cipolletti, con el objetivo de reducir la cantidad de detenidos alojados en comisarías. También confirmó el inicio de la construcción de la nueva Comisaría Primera de Viedma, un edificio que definió como largamente esperado.