Un policía fue lesionado en los incidentes de la plaza y el supuesto autor fue imputado

Un efectivo policial de la Comisaría 4ta fue lesionado durante los violentos incidente s protagonizados por jóvenes el domingo por la madrugada en la plaza San Martín de Cipolletti. El uniformado s ufrió heridas cortantes en su rostro . El supuesto autor fue detenido y quedó imputado , aunque podrá seguir en libertad.

Este lunes se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos contra el sujeto de 41 años, acusado por el delito de atentado contra la autoridad agravado en concurso ideal con lesiones agravadas por ser cometidas contra un integrante de las fuerzas policiales en ejercicio de sus funciones , siendo responsable a título de autor.

Según relató la fiscal, el hecho ocurrió el domingo 14 de diciembre de 2025 alrededor de las 06:43 en la esquina de calles Roca y España durante una pelea entre dos grupos de personas , situación por la que acudieron efectivos de la Policía que habían montado un puesto de vigilancia para disuadir el conflicto . Entre las pruebas incriminantes, presentaron el video que en exclusiva publicó LMCipolletti.

En ese momento el imputado, empleando fuerza y poniendo manos en la autoridad, habría atentado contra un Sargento que se encontraba prestando servicios en el lugar.

Fue en esa circunstancia que lo habría golpeado con una botella en el rostro provocando heridas de diferentes consideración. El supuesto agresor fue demorado tras una breve persecución, mientras que el efectivo debió ser asistido por la guardia médica de una clínica privada, donde se constató mediante certificado las heridas sufridas.

La fiscal solicitó como medida cautelar la presentación mensual en una comisaría, hasta el juicio, por lo que siguió en libertad. El juez de Garantías dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses. Además, dispuso la medida cautelar solicitada por la fiscal con cumplimiento hasta el mes de abril de 2026 y se ordenó la liberación del imputado quien se encontraba demorado desde el momento del hecho.

El descontrol de los fines se semana

Las peleas entre jóvenes en la plaza céntrica tras una noche que debería ser de diversión y en las que suelen intervenir chicas, ya no asombran. Lamentablemente son hechos que se volvieron habituales y difícil de evitar, a pesar de la presencia policial. Se suelen adjudicar las causas al excesivo envalentonamiento que provoca el consumo de alcohol y drogas. Lo preocupante es que el alto el riesgo de que alguien alguna vez salga malherido.

El fin de semana pasado le pegaron un golpe en la cabeza a un muchacho que intentó separar a dos chicas que se habían agarrado de los pelos. El joven tuvo que ser trasladado al hospital, donde le curaron la herida.

En aquella ocasión el comisario Luis Balboa, jefe de la Comisaría 4ta, indicó que habían detectado que muchos jóvenes -de ambos sexos- evidenciaron haber consumido bebidas alcohólicas de manera excesiva. Recomendó a los padres controlar lo que toman sus hijos para evitar inconvenientes, que pueden acarrear consecuencias graves.