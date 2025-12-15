Villa El Chocón: piden investigar los loteos en tierras de Cipolletti

El legislador Delgado Sempé recurrió a la Justicia para que se investigue si loteos en El Chocón pagan impuestos en Cipolletti o avanzan de manera irregular.

Loteos y otros desarrollos turístico en El Chocón están bajo la lupa.

El legislador provincial Luciano Delgado Sempé presentó una denuncia formal ante el Procurador Genera l de Río Negro, Jorge Crespo, solicitando que el Ministerio Público Fiscal investigue posibles irregularidades vinculadas a los loteos y emprendimientos inmobiliarios ubicados en las costas del embalse Ramos Mexía, en jurisdicción de Cipolletti. La denuncia, según trascendió, contra el emprendimiento Pueblo Blanco .

Delgado Sempé señaló que, tras más de s eis meses sin respuestas del Gobierno Provincial ni de la Municipalidad de Cipolletti, “todo indicaría que no pueden contestar porque podría tratarse de emprendimientos que no estarían declarados en Rentas ni en Catastro y que, por lo tanto, no estarían tributando impuestos provinciales”.

El legislador expuso que estos barrios privados podrían: no estar inscriptos formalmente en Rentas ni en Catastro, no estar pagando impuesto inmobiliario, estar restringiendo de manera irregular el acceso público a las costas, cobrando montos que rondarían los 25 mil pesos, contar con pistas de aterrizaje que podrían no estar habilitadas, avanzar sobre zonas protegidas del Parque Cretácico, y operar sin las habilitaciones municipales y provinciales correspondientes.

Asimismo, indicó que podría haber personas vinculadas a la gestión pública anterior entre quienes aparecen como responsables de los emprendimientos.

Pueblo Blanco (10).JPG

“Si exfuncionarias de Planificación están involucradas, habría que determinar si se utilizó información privilegiada para beneficio privado”, expresó.

Delgado Sempé comparó la demora en la respuesta a los pedidos de informes con el allanamiento en la Isla Jordán, donde el Municipio de Cipolletti denuncia una familia por una serie de delitos. El legislaor remarcó que la Justicia parecería aplicar criterios distintos: “Mientras se avanza rápidamente en desalojar a crianceros que viven desde hace 60 años en la ribera del río, no se observa la misma celeridad ante situaciones que podrían configurar irregularidades graves en emprendimientos privados. La ley no puede ser dura para unos y permisiva para otros”.

Los posibles delitos en loteos de El Chocón

En su presentación, el legislador requirió que se investigue si podrían configurarse: defraudación al fisco, violación al Código Civil y Comercial (camino de sirga), incumplimiento potencial de la Ley del Parque Cretácico, presunto uso de información privilegiada, y posible mal desempeño de funcionario público.

Delgado Sempé afirmó que estas situaciones deben ser esclarecidas para evitar que en Río Negro existan espacios donde no se aplica la ley: “Si estas irregularidades se confirman, estaríamos ante un caso de gravedad institucional. El Estado debe garantizar que nadie privatice las costas, evada impuestos o construya infraestructura ilegal sin controles”.