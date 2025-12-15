Cipolletti aprobó el funcionamiento de Uber y Cabify

El Deliberante habilitó las apps de transporte. Los choferes podrán trabajar aunque las empresas no se registren. Los requisitos a cumplir provocaron quejas.

Los choferes de aplicaciones de transporte como Uber y Cabify podrán operar de manera legal en Cipolletti , aún si las empresas no se registran ni tributan en la ciudad. El Concejo Deliberante aprobó la regulación de la actividad para evitar la ilegalidad cada vez mayor en el sector. En la sesión, llamativamente, hubo reclamos de choferes de Uber.

Por unanimidad, se aprobó el cambio en el Código de Transporte que habilita la actividad del transporte de pasajeros a través de aplicaciones móviles cuya popularidad va en aumento porque las tarifas son inferiores a las de los taxis . La regulación será diferenciada entre conductores y empresas, para facilitar la aplicación de la norma.

" Hemos diferenciado la situación de la empresa y la de los choferes . La empresa se tiene que habilitar por un camino (Comercio) y los choferes, por otra (Fiscalización). Eso es porque tenemos casos de ciudades vecinas que aprobaron la ordenanza pero como las empresas no cumplieron, ningún chofer pudo trabajar de manera legal", explicó el secretario de Fiscalización del Municipio, Diego Zúñiga.

El titular del área de control del Municipio hizo alusión a la situación de Neuquén, donde las aplicaciones se aprobaron, pero algunas no tramitaron la habilitación y, por lo tanto, los choferes no pueden trabajar.

Hubo polémica con choferes de Uber...

A partir de la sanción de la ordenanza, los choferes que trabajan con aplicaciones podrán trabajar sin temor a que les secuestren el auto por brindar un servicio de manera ilegal. Para hacerlo, sin embargo, tendrán que cumplir con una serie de requisitos que los igualan a los taxistas: carnet profesional, seguro y características del auto.

Referentes de los choferes de aplicaciones, específicamente de Uber -la primera en desembarcar en Cipolletti- pidieron que se les brinde un plazo de gracia para ponerse al día con los requisitos y hasta cuestionaron que los concejales se pusieran "del lado" de los taxistas, lo que generó malestar.

Entre los requisitos que contempla la ordenanza, los autos de las apps de transporte solo podrán tener auto con baúl con un máximo de siete años de antigüedad. Y un mismo auto no podrá estar asignado a más de cuatro choferes asociados.

ECP DIEGO ZUÑIGA Diego Zúñiga, secretario de Fiscalización, brindó detalles sobre la regulación de Uber en Cipolletti. Estefania Petrella

Además, los choferes tendrán que tramitar el carnet profesional, que tiene un costo superior a los 150 mil pesos por la obligatoriedad de presenta un examen psicofísico.

Las referentes de los choferes plantearon la necesidad de tener un plazo de gracia para cumplir los requisitos que los igualan a los choferes de taxis y, pese a los cuestionamientos, valoraron la ordenanza. "Desde hace tiempo venimos pidiendo la regularización porque no queremos salir a trabajar con miedo de que nos secuestren el auto".

El concejal Martín Posse, titular de la comisión de Gobierno, fue quien abrió el debate. Explicó que las apps de transporte "son una realidad" por lo que el Municipio debía regularlas y la prohibición no era una opción. "Por un lado, la Corte Suprema determinó que no se pueden prohibir estos medios para contratar un servicio de transporte y, por otro, los vecinos lo utilizan. Debemos garantizar la seguridad de los pasajeros y todas las cuestiones vinculadas a los choferes", manifestó.

"A partir de la regulación, los choferes de aplicaciones tendrán que estar registrados y en igualdad de condiciones con los taxistas", valoró el concejal.

ECP DELIBERANTE (27) Estefania Petrella

El secretario de Fiscalización participó de la sesión por ser el titular del área de aplicación de la ordenanza y explicó los fundamentos del proyecto. "Entendemos que es una realidad porque ya se usa y lo que nosotros tenemos que hacer es el control de la forma en la que se ejerce, garantizando la seguridad de los pasajeros y que haya igualdad en las condiciones que tiene otro servicio", planteó.

Zúñiga sostuvo que al equiparar los requisitos entre choferes de apps y taxis "lo que queremos es un escenario de igualdad", independientemente de que los servicios no tendrán las misma tarifas.

Karina Álvarez, a su vez, resaltó que el Municipio diferencie choferes de empresas. "Si la plataforma no cumple, se accionará contra la empresa, pero los choferes no van a tener problemas y eso permite regular un servicio ya existente".

Las dudas de los taxistas por la llegada de Uber

Los proyectos de habilitación de Uber suelen tener residencia de los taxistas, pero en Cipolletti los reclamos se fueron calmando con el avance del proyecto. En la sesión de este lunes, solo se plantearon algunas dudas que fueron respondidas por los concejales. Ana Bidegaim, taxista y abogada de la Asociación Civil de Titulares de Taxis y Afines (Acttya) aseguró que el sector "no se opone a las aplicaciones, pero tenemos algunas preocupaciones".

Los taxistas buscan que se equiparen los requisitos para el transporte de pasajeros para bajar al mínimo la diferencia entre tarifas. Para los taxis las fija el Municipio, con aumentos cada seis meses, mientras que para los choferes de apps lo hacen las empresas.

Las exigencias impuestas en Cipolletti no tendrían incidencia directa en el monto que pagan los usuarios, aunque sí puede tener impacto indirecto. Actualmente, muchos de los choferes de app lo hacen como un segundo ingreso, alternativa que pierde interés con la regulación. Con menos choferes ocasionales, la tarifa de los viajes aumentará.