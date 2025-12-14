¡Qué plomo!: el viento se hará sentir este domingo en el Alto Valle

Durante todo el domingo se registrarán vientos con ráfagas de hasta 69 km/h, con una temperatura que no superará los 23º. En la cordillera se esperan lluvias y nevadas.

El viento se hará sentir este domingo en el Alto Valle. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que e horas de la mañana y hasta la tarde llegará a los 41km/h con ráfagas de hasta 50. Mientras que a la noche estará peor, alcanzaría los 69 km/h.

En tanto que la temperatura también registrará una baja, con una mínima de 12 grados y una máxima de 23. No obstante con el transcurrir de la semana el calor comenzará a tomar protagonismo. El miércoles ascendería a los 33º.

Agua y nieve en la cordillera

En cambio, en la región cordillerana rionegrina predominarán las lluvias durante toda la jornada. Tanto en Bariloche como en El Bolsón se esperan precipitaciones aisladas, con temperaturas que rondarán los 5 y los 12º.

La sorpresa llegará la mañana del lunes, porque en pleno diciembre se pronostican nevadas en ambas localidades.

En la zona de la Costa Atlántica, donde ya despunta la temporada veraniega, también estará fresco. El termómetro trepará hasta los 23º en Las Grutas, San Antonio y Viedma, con cielo mayormente nublado. A partir del martes comenzará a elevarse la temperaturas, con máximas que superarán los 30º.