Impactante vuelco en Ruta 22: cuatro jóvenes fueron hospitalizados

El siniestro ocurrió este domingo por la mañana a la altura del kilómetro 1.136. El vehículo impactó contra el guardarraíl y terminó volcado.

El Gol Trend quedó con sus ruedas para arriba sobre la calzada de la Ruta 22. Foto gentileza: LCR.

Cuatro personas, dos mujeres y dos hombres , fueron trasladadas este domingo por la mañana al hospital tras protagonizar un vuelco sobre la Ruta 22 , en el tramo comprendido entre Villa Regina y General Enrique Godoy, en el Alto Valle rionegrino.

El hecho se registró alrededor de las 8 , cuando otro vehículo que circulaba desde Godoy hacia Villa Regina alertaron sobre el vuelco de un Volkswagen Gol Trend, en la mano de circulación oeste-este, a la altura del kilómetro 1.136.

Según los primeros datos que se conocieron, en el vehículo viajaban cuatro jóvenes oriundos de Ingeniero Huergo que se dirigían hacia Villa Regina. Por motivos que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control del rodado, impactó contra el guardarraíl ubicado sobre la margen sur de la calzada y el auto terminó volcado, con sus cuatro ruedas hacia arriba, sobre el acceso al retome hacia Godoy.

El siniestro se produjo varios metros antes del acceso a la colectora sur que conduce al kartódromo del Moto Club Reginense.

vuelco ruta 22

La mecánica del vuelco permanece bajo investigación por parte del cuerpo de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro. De acuerdo con las primeras actuaciones, se descartó la participación de un segundo vehículo en el siniestro.

Operativo de rescate y atención médica

La emergencia demandó la intervención del cuerpo de Seguridad Vial con asiento en Chichinales, Bomberos Voluntarios de General Enrique Godoy y de Villa Regina, además de personal de Salud Pública y ambulancias del Hospital de Villa Regina y del CAPS de Godoy.

Los bomberos trabajaron en el rescate de los ocupantes del vehículo, quienes posteriormente fueron trasladados en ambulancia al hospital reginense. Allí se constató que presentaban lesiones de distintas características, algunas de gravedad y otras de carácter leve.

Un vuelco fatal en Villa Manzano

Un hombre de 37 años murió al volcar el auto que conducía por la Ruta Provincial 69, en el Alto Valle Río Negro. El siniestro vial se registró alrededor de las 3 de la madrugada de este domingo en uno de los accesos a la localidad de Villa Manzano, en cercanías de Campo Grande.

El vehículo, un Chevrolet Astra color celeste, fue hallado sobre la banquina con visibles daños de chapa, lo que indicaba que había sufrido un accidente. Sin embargo no encontraron ocupantes, a pesar que durante un par de horas buscaron Bomberos de Barda del Medio que habían acudido a la emergencia.

Vuelco fatal Astra 3 El auto fue encontrado sin ocupantes. En un rastrillaje posterior hallaron al cuerpo sin vida del conductor. Seny Radio

Sin embargo, algunas horas después y ya con la luz del día, personal policial acompañado por la pareja del hombre realizaron un rastrillaje en el área y encontraron al conductor sin vida a unos 50 metros de distancia, por lo que se presume que salió despedido del rodado mientras iba dando tumbos.

Según trascendió, el cuerpo estaba detrás de una línea de árboles. El lugar trabajaron policías del área de Tránsito de El Labrador, otro poblado del sector, junto a empleados hospitalarios y Bomberos, informó Seny Radio de Cinco Saltos.

La identidad de la víctima no se había dado a conocer, como tampoco su lugar de residencia. Habían convocado al Gabinete de Criminalística para la realización de los peritajes, que deberán aportar información para brindar una hipótesis acerca de como se produjo la tragedia.