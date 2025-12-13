El Alto Valle y la Patagonia Norte en "riesgo extremo" de un desastre natural: hay máximo nivel de alerta

El Servicio Meteorológico Nacional difundió un pronóstico alarmante para la zona. A tomar los recaudos del caso.

Ruta 151 rodeada de incendios el día del Temporal de viento que azotó al Alto Valle. ¿Qué se pronostica ahora?

La Patagonia Norte y el Alto Valle en particular se encuentran en riesgo de incendios forestales “extremos”, el máximo nivel de alerta que utiliza el Servicio Meteorológico Nacional .

Como se sabe, el gobierno provincial decretó la “emergencia ígnea” y estableció severas multas para quienes provoquen un incendio. Los pronósticos de los expertos son desalentadores y hay que tomar los recaudos necesarios.

La combinación de las altas temperaturas que se registraron en los últimos días, los fuertes vientos y la sequía que se mantiene , hicieron trepar el índice de riesgo. Y si bien el Alto Valle tiene un eficaz sistema de riego a través de canales y acequias, hay sectores a los que no llega. Por ejemplo, en los alrededores de las bardas, en sectores aledaños a la costa de los ríos o en las mismas chacras que han sido abandonadas.

SMN incendios El pronóstico del SMN en su página oficial. Máximo nivel de alerta para la región.

Región en alerta

Semanas atrás Alberto Weretilneck firmó el Decreto 1104/25 que declaró la Emergencia Ígnea por un año en todo el territorio de Río Negro. La medida prohíbe hacer fuego al aire libre ante un contexto de riesgo extremo de incendios forestales y dispone multas severas para quienes incumplan.

El Servicio Provincial de Lucha contra los Incendios Forestales (SPLIF) recuerda que el índice extremo implica condiciones que facilitan la rápida propagación del fuego y dificultan su control. Se solicita a la comunidad:

No realizar ningún uso de fuego, fogones, quemas o tareas de riesgo .

. Evitar actividades que puedan generar chispas o calor en zonas forestales o de interfase.

Mantener limpios los alrededores de viviendas y accesos .

. Reportar de inmediato cualquier columna de humo al 103.

Río Negro continúa en emergencia ígnea, por lo que el monitoreo diario del índice y la prevención comunitaria son fundamentales para reducir riesgos y proteger el territorio.

El decreto de Emergencia Ígnea prohíbe por un año encender cualquier tipo de fuego al aire libre en tierras públicas y en todos los espacios que no estén expresamente habilitados. Además, obliga a los concesionarios de balnearios, campings, complejos turísticos, establecimientos rurales y predios recreativos a extremar las medidas de prevención y vigilancia, cumpliendo los estándares fijados por la normativa vigente.

Incendios campos Lamarque.jpg Varios incendios han afectado el Valle Medio. Los contuvieron, en su momento, el personal del SPLIF. 7enpunto.com

El decreto establece un régimen de sanciones que prevé multas de entre 100 y 100.000 litros de gasoil ultra diésel YPF, graduadas según el riesgo, el daño potencial y la responsabilidad de cada infractor.

También se ordena iniciar de inmediato acciones penales y patrimoniales contra quienes provoquen incendios, ya sea por negligencia o intencionalidad, con el fin de recuperar los costos que el Estado debe afrontar para combatir y extinguir el fuego. El texto enfatiza que la mayoría de los incendios tienen origen humano y que ese accionar genera daños ambientales, económicos y sociales que tardan generaciones en revertirse.

Weretilneck subrayó que la medida responde a principios de prevención ambiental, defensa del territorio y protección de la población. “El impacto de un incendio forestal es devastador: destruye ecosistemas, afecta la producción, pone en riesgo vidas y compromete el futuro de la provincia. Nuestro deber es anticiparnos y proteger a los rionegrinos”, afirmó.