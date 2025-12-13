Sarampión en Cipolletti: bloquean un nuevo barrio por el caso sospechoso en un niño

Salud amplió el operativo por sarampión en Cipolletti y ya rastrilla un nuevo barrio. ¿Qué se sabe hasta ahora del caso sospechoso?

Los equipos de vacunación del Hospital de Cipolletti recorren este sábado el barrio San Pablo para detectar niños sin vacunas completas.

El Hospital Área Programa de Cipolletti reforzó este sábado el operativo territorial por el caso sospechoso de sarampión detectado en un niño de la ciudad, y amplió la cobertura al barrio San Pablo , donde se lleva adelante un bloqueo sanitario preventivo. La medida responde a los protocolos nacionales y provinciales para este tipo de situaciones, y busca prevenir la posible propagación del virus , una enfermedad altamente contagiosa y potencialmente grave.

Aunque el niño afectado reside en la zona del barrio Pichi Nahuel , desde el equipo de salud se informó que comparte domicilio en San Pablo , motivo por el cual se resolvió extender el rastrillaje al nuevo sector. “Estamos haciendo todo lo que marca el protocolo. La muestra fue enviada al Instituto Malbrán y esperamos el resultado oficial entre el lunes y martes”, confirmó Daniela Salinas , jefa del servicio de Inmunizaciones del Hospital Pedro Moguillansky a LM Cipolletti.

El caso sospechoso fue notificado días atrás por el sector privado, luego de que la madre del menor llevara al niño a una consulta pediátrica por síntomas compatibles con sarampión : fiebre, erupciones cutáneas, congestión y tos. Inmediatamente, el profesional que atendió activó el protocolo nacional, y el Hospital Moguillansky tomó intervención para continuar con las acciones epidemiológicas.

El caso sospechoso de sarampión, ingreso esta semana tras una consulta médica en el sistema privado de salud.

Desde entonces, se tomaron muestras enviadas al laboratorio provincial en Viedma, donde el resultado preliminar fue negativo. Sin embargo, y como establece el procedimiento ante esta patología, la muestra fue enviada al Instituto Malbrán en Buenos Aires para su análisis definitivo. Recién con ese resultado podrá confirmarse o descartarse el caso.

Mientras tanto, se avanza con un bloqueo sanitario territorial, que consiste en la revisión del estado vacunal de todos los niños del entorno inmediato del caso sospechoso.

Vacunación cipo recorrida (1) El protocolo de bloqueo continúa en un nuevo barrio de Cipolletti, mientras se aguarda la confirmación oficial desde el Instituto Malbrán. Alejo Maimo

Operativo casa por casa en San Pablo

Durante la jornada del sábado, al menos 20 profesionales de salud recorren el barrio San Pablo, debidamente identificados, casa por casa. Verifican carnets de vacunación y aplican las dosis faltantes en el momento a todos los menores de 6 años que no tengan el esquema completo.

“Pedimos a los vecinos que colaboren, que tengan a mano los carnés de sus hijos. La vacunación puede hacerse en el momento o también pueden acercarse al vacunatorio central si así lo prefieren”, señalaron desde los equipos sanitarios.

El operativo también se extenderá durante la semana próxima, con el objetivo de asegurar un control sanitario completo en toda la zona de contacto con el caso.

E.C.P HOSPITAL (1) Desde el área de salud invitan a la comunidad a acercarse al vacunatorio central para completar esquemas, seguros y gratuitos. Estefania Petrella

Recomendaciones y cómo actuar

El sarampión es una enfermedad viral que no tiene tratamiento específico, pero es altamente prevenible mediante la vacuna triple viral, que protege además contra la rubéola y las paperas. Esta vacuna se aplica en dos dosis: una a los 12 meses de vida y la segunda al ingreso escolar, entre los 5 y 6 años.

Desde el sistema de salud recomiendan:

Revisar el calendario de vacunación de los niños y niñas de la familia.

y niñas de la familia. Ante dudas, consultar en el vacunatorio central del Hospital Pedro Moguillansky , que en verano atiende de 8 a 15 hs .

, que en verano atiende de . Permitir el acceso del personal de salud que recorre los barrios, ya que están debidamente identificados.

Consultar inmediatamente ante síntomas como fiebre alta, erupciones, conjuntivitis, secreción nasal o tos.

El caso de Cipolletti se enmarca en una alerta epidemiológica nacional, tras haberse detectado cuatro casos confirmados en Uruguay de personas no vacunadas que viajaron por Argentina, procedentes de Bolivia. La circulación viral regional y la baja cobertura vacunal en algunas zonas del país incrementan el riesgo de reintroducción del sarampión, a la que también se le suma un nuevo caso confirmado en Entre Ríos en la primera semana de diciembre.

Cipolletti mantiene niveles superiores al 80% de cobertura en la mayoría de los grupos etarios, aunque desde el hospital advirtieron que aún hay rezagos en la franja escolar, especialmente entre los 5 y 11 años. La estrategia territorial busca justamente cerrar esa brecha y mantener a la ciudad protegida.