Festival de Cine Lorenzo Kelly: cortos, animación y documentales en el CCC

El Festival de Cine Independiente Lorenzo Kelly comenzó el viernes 12 a las 20 en el Complejo Cultural Cipolletti ( CCC ) y se desarrollará hasta el domingo 14, con entrada libre y gratuita . La propuesta cultural que une producciones audiovisuales como cortometrajes de animación, ficción y documentales , con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura de Río Negro .

Durante las tres jornadas , el encuentro propone una programación diversa, orientada a fortalecer el cine independiente, al generar espacios de intercambio y promover la difusión de producciones audiovisuales regionales y nacionales . Las funciones se desarrollarán hasta agotar la capacidad de la sala.

La apertura oficial tuvo lugar el viernes 12 en el Centro Cultural Cipolletti ubicado en Fernández Oro 57 , donde además se realizará la entrega de premios y menciones a la cultura . El cierre de la primera jornada incluirá un espectáculo musical a cargo del maestro Miguel Ángel Barcos junto a Luna Sureña .

El sábado desde las 19 se llevará adelante el Festivalito, una franja especialmente pensada para niñas y niños de entre 4 y 12 años, con cortometrajes que abordan la integración y la interculturalidad. Más tarde, se proyectará el segmento Video Poema – Arte, con obras de realizadores provenientes del Alto Valle.

Esa misma noche continuará la programación con los Cortos Patagónicos en Competencia, dedicados al género documental, que ponen el foco en historias, territorios y problemáticas que se desarrollan en la Patagonia, desde una mirada social.

Programación domingo 14 de diciembre

El domingo comenzarán las actividades a las 19 con el Festivalito para las infancias de 4 a 12 años. Se proyectarán cortometrajes de animación y ficción con enfoque en la integración y la interculturalidad. Contará con la presentación de la Muestra de Cine con el cortometraje Santa Melancolía de la Compañía Estrella del Sur, que integra teatro en el cine junto a su elento.

Finalmente, el cierre será con la proyección de Cortos Patagónicos en Competencia, donde tendrán lugar las producciones audiovisuales de ficción vinculadas a la temática patagónica, con sus problemáticas e interrogantes.

El nacimiento del Festival Lorenzo Kelly

El Festival fue fundado en el 2019 por la actriz, directora, productora y gestora cultural Aymará Rovera, referente y abanderada del cine patagónico, en honor al cineasta cipoleño Lorenzo Kelly, precursor del cine social y comunitario y quien retrató con su mirada la Patagonia para el resto del mundo.

Su legado inspiró a realizar este festival como momento de reconstrucción único entre cineastas, artistas, productores, educadores, estudiantes y público en general a nivel regional y nacional ya que creemos fundamental y necesario continuar con la difusión y exhibición cinematográfica para fomentar el cine argentino y de la región.

cinee Será la 6ta edición del Festival Lorenzo Kelly.

El Festival tiene como objetivo generar un intercambio activo entre realizadores y la comunidad, visibilizar la diversidad y riqueza del cine regional, inclusivo e intercultural, promover la formación de cineastas a través de espacios de formación con profesionales del medio, estimular la formación de espectadores a través de la difusión de contenido de temática social y regional, dar a conocer a los pioneros del cine local, como Lorenzo Kelly y Carlos Procapiuk.

También promover un espacio de entrenamiento y experimentación para los estudiantes de cine del IUPA y de la Enerc para celebrar junto con la comunidad a través del arte, con el objetivo de crecer como sociedad, porque el cine construye memoria y revaloriza la identidad.