El triste y emotivo posteo de Miguel Parra por ese amigo que ya no está

Dolor en las redes sociales y el mejor recuerdo: “Besos al cielo, andarás haciendo chistes y cantando un tanguito”.

Miguel Parra recordó a un querido amigo que ya no está.

“A dos años de tu partida, estás siempre en nuestros corazones Arturo querido …”, publicó este viernes Miguel Parra en su popular cuenta de la red social facebook.

El emotivo recuerdo aludía a Arturo Vera , un reconocido periodista y locutor de la región que falleció un 12 de diciembre de 2023 (justo él que era fana de Boca partió en el Día del Hincha azul y oro) y dejó una huella imborrable en la zona.

El mensaje generó numerosas reacciones y decenas de afectuosos comentarios enalteciendo la calidad profesional y la calidez humana de Arturito.

LM Cipolletti contacto al propio Parra, quien aseguró: “Además de todo lo que se sabe, era un gran contador de chistes, animaba las fiestas, los momentos entre amigos. Fue Bombero en Villa Regina, un grande el Negro como lo apodaban”.

Seguidamente, el comunicador social contó un par de anécdotas que aún le sacan una sonrisa: “Era fanático de Boca, siempre peleábamos y hacíamos apuestas teniendo en cuenta que yo soy de River. Por otro lado, cuando nos tocaba hacer turnos correlativos en LU19, o sea yo trabajar previo al de él, me amenazaba con que tenía un zumbidito en el oído y no sabía si iba a poder ir a la radio, con lo cuál si faltaba yo tenía que laburar las famosas 12 horas seguidas de las que tanto se habla ahora… Un fenómeno, gran tipo”, señaló Parra, quien demostró tener memoria.

Del dolor a las risas por ese inolvidable humor del Negro

“Arturo, un genio… Locutor del programa Feliz a fines de los 80 en LU 19. Cómo no recordarlo con esa voz tan especial y su humor siempre pícaro… Hermosos recuerdos de los años mozo”, indicó Jorge Antonio Sanfilippo,

“Besos al cielo, donde mi amigo debe estar haciendo chistes y cantando un tanguito, siempre en mis recuerdos”, escribió Miriam.

“Siempre recuerdo el programa de los domingos, qué manera de reírnos con mi hijo de los chistes y la alegría que irradiaba. Se te extraña Arturo”, acotó Ana.

“Cuántos recuerdos Arturo Vera querido. Cuando hacíamos radio en Satélite en Cinco Saltos junto a Emi Fernández, cuantas risas y anécdotas que no pienso olvidar. Mi abrazo al cielo y a su familia”, expresó Susana.

“Era como un mago con el micrófono lo usaba y la gente se prendía”, lo elogió Juan Carlos.

A dos años de su partida, sus históricos oyentes, familiares y amigos dejaron en claro que Arturo Vera sigue presente en el corazón de todos.