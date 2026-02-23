Cipolletti inicia el Período Legislativo 2026: el Concejo Deliberante anunció la Apertura de Sesiones

Este viernes 27 de febrero, la ciudad vivirá la Apertura N°39 del Período de Sesiones Ordinarias en el CCC. La ceremonia contará con la presencia del intendente, la presidenta del Concejo y todos los ediles.

Este viernes 27 de febrero, Cipolletti marcará el inicio de un nuevo año legislativo con la Apertura N°39 del Período de Sesiones Ordinarias 2026 , en un acto abierto a toda la comunidad. La ceremonia comenzará a las 19.30 horas en el Complejo Cultural Cipolletti , ubicado en Fernández Oro 57, y promete marcar los ejes de trabajo del Concejo para este año.

El evento estará encabezado por la presidenta del Concejo, Karina Álvarez , el Intendente Rodrigo Buteler , y todos los concejales municipales. La ceremonia comenzará con las palabras de apertura de la presidenta del cuerpo legislativo, seguida por el discurso del intendente.

Buteler realizará un balance de la gestión 2025 y presentará la agenda y los principales ejes de trabajo que guiarán el año 2026, destacando las prioridades para la ciudad.

Lo que sigue después del acto

Al finalizar el acto oficial, la presidenta dará paso a un cuarto intermedio, lo que permitirá que los concejales comiencen a tratar los proyectos en comisiones para luego ser votados en las próximas sesiones.

Transmisión en vivo para toda la comunidad

Para quienes no puedan asistir presencialmente, la ceremonia será transmitida en vivo a través del Facebook del Concejo Deliberante y las redes sociales de la Municipalidad de Cipolletti, garantizando que todos los vecinos puedan seguir el inicio del año legislativo.

Más información y detalles sobre la Apertura de Sesiones se pueden consultar en www.cipolletti.gob.ar.