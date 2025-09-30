Brindarán una capacitación laboral para diseño de CV en el CCC

La Subsecretaría de Empleo municipal lanzó este encuentro que servirá para el diseño y optimización del currículum vitae. Cuáles son las ATS -palabras claves- que filtran los reclutadores de RRHH.

El mundo laboral se transforma de manera constante y por eso cambian los métodos para buscar empleo. En ese contexto, la Municipalidad de Cipolletti brindará una charla “ CV que abre puertas ”, que se realizará el 7 de octubre a las 18 horas en la sala Piazzolla en el Complejo Cultural Cipolletti ( CCC ) .

El objetivo del encuentro será enseñar cómo diseñar un currículum vitae efectivo , adaptado al perfil profesional y con las exigencias actuales del mercado de trabajo . La charla la dictará Paola Cepeda , Licenciada de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales con más de 10 años de experiencia en procesos de reclutamiento y selección de personal.

La actividad está destinada principalmente a personas que se encuentran en búsqueda de empleo, aunque la convocatoria está abierta a toda la comunidad. Incluso está destinado para aquellas personas que quieran rediseñar su CV para puestos laborales específicos . Para participar es necesario inscribirse previamente con un formulario online en el siguiente link: https://forms.gle/JCrb2feNnm6iufGk9 .

Entre los contenidos que se abordarán se encuentran los diferentes tipos de CV – cronológico, funcional y combinado, la adaptación del currículum según cada puesto o industria, la manera de destacar los logros y herramientas claves. La forma de organización de la información, la jerarquía de los antecedentes laborales y cuáles son las habilidades a destacar según el puesto laboral al que se aspira.

También se realizarán ejercicios prácticos con la revisión y modificación currículum vitae reales. La capacitación será de gran utilidad para la explicación sobre el uso de palabras claves que permiten pasar los filtros automatizados de selección (ATS).

Se trata de palabras claves que debemos colocar en nuestro currículum para pasar los filtros automatizados que utilizan las empresas para gestionar las postulaciones laborales. El CV deberá pasar filtros estratégicos utilizados en un sistema de seguimiento de candidatos para poder acceder al reclutador de Recursos Humanos.

Qué es un ATS

Son softwares que utilizan las empresas para analizar y preseleccionar grandes cantidades de CV. El ATS escaneará el CV buscando coincidencias entre tu perfil y la descripción del puesto. Si el CV no contiene las palabras claves buscadas en el puesto laboral, puede ser descartado automáticamente.

Las palabras claves para un empleado de comercio pueden ser habilidades técnicas como ventas, atención al cliente, reposición y logística. Las habilidades digitales pueden ser el uso de Excel, sistemas de gestión comercial como Tango, e-commerce, gestión de redes sociales para ventas. Se pueden incluir habilidades blandas como la comunicación efectiva, resolución de conflictos, proactividad y trabajo en equipo.

Además el CV puede contener resultados medibles aplicados a la oferta laboral, como el incremento de ventas en un plazo específico, reducción de faltantes, fidelización de clientes, organización de inventarios y la optimización en los tiempos de atención mediante tutoriales o guías de uso.

La propuesta de la Oficina de Empleo municipal tendrá una duración aproximadamente de dos horas y se complementará con actividades prácticas con el objetivo de fortalecer la empleabilidad de los asistentes.