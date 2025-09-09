Pasantías inclusivas en la Municipalidad de Cipolletti: así fue el primer día de Matías y Maxi

Son integrantes de la Asociación Civil Patagónica de Síndrome de Down y cumplirán funciones durante cinco meses. La ONG también concretó pasantías en el IUPA.

Matías Emanuel Menlik y Maximiliano Verón tuvieron su primera semana de trabajo en el marco de las pasantías de la Asociación Civil Patagónica de Síndrome de Down en la Municipalidad de Cipolletti . Los jóvenes comenzaron a trabajar el 3 de septiembre en diferentes funciones de lunes a viernes de 8 a 12 .

Los integrantes de Apasido viven una nueva experiencia laboral a partir de la conformación de un convenio entre la Asociación Civil y la Municipalidad de Cipolletti. Matías cumple funciones de maestranza en la delegación municipal de calle Brentana y Maximiliano se desempeña como cadete en el Complejo Cultural Cipolletti (CCC) .

El objetivo es que ambos cumplan funciones en las sedes municipales durante cinco meses , para desarrollarse y crecer laboralmente. El hecho de que realicen diferentes funciones y no compartan delegación municipal, apunta a incentivar su independencia , fortalecer la socialización y otorgarle herramientas personales para la resolución de problemas.

Silvina Díaz, referente de Apasido, en declaraciones a LMCipolletti expresó: “La verdad que los jóvenes se están adaptando muy bien a sus puestos. Algunas cosas les gustan más, otras menos, como todo el mundo en un puesto nuevo de trabajo, pero muy bien. La verdad que está siendo una excelente experiencia para los dos, están en lugares diferentes y haciendo tareas diferentes”.

Este innovador sistema de formación permitirá que los pasantes tengan una enriquecedora experiencia laboral al formar parte de un grupo de trabajo, integrar una dinámica laboral con responsabilidades, desarrollar habilidades, comprender las distintas formas de llevar adelante una obligación y fortalecer el compromiso con su independencia tanto económica, como social.

“Para nosotros como Institución es sumamente positiva la posibilidad de que le hayan dado una pasantía en el municipio, ya que es visible y es parte de lo público. Nosotros ofrecemos la posibilidad de hacer una inclusión sana, donde están acompañados, aprenden el oficio” indicó Díaz.

apasido IUPA Brian y Facundo, integrantes de la Asociación Patagónica Síndrome de Down comenzarán a realizar tareas en dos áreas de la Instituto Universitario Patagónico de las Arte (IUPA).

El objetivo es contribuir con las tareas de inclusión social y laboral de las personas con discapacidad en general y con Síndrome de Down en particular, que suelen tener escasas oportunidades laborales en las que puedan potenciar sus capacidades.

“Los jóvenes encontraron referentes y compañeros de apoyo, fueron recibidos con mucha amabilidad y compañerismo, que realmente no se da en todos lados, valoramos mucho la posibilidad y la experiencia. Es un orgullo que la Municipalidad de Cipolletti le haya abierto las puertas a nuestros jóvenes” concluyó la referente de Apasido.

WhatsApp Image 2025-08-19 at 15.07.44 Las pasantías de Apasido comenzaron a gestarse en la nueva gestión de Rodrigo Buteler, que expresó su intensión de implementar este tipo de contratos laborales inclusivos.

La autonomía como objetivo de Apasido

Apasido es una asociación civil de padres, amigos y familiares de personas con síndrome de down que se formó en agosto del 2007. Tiene como propósito promocionar la autonomía de cada integrante y persona con discapacidad que llega a la asociación.

Silvina Díaz, parte de la Comisión Directiva de Apasido explicó que la Asociación no trabaja con oficios, sino que desarrollan tareas que contribuyan con su proyecto de vida, ya sea con capacitaciones, confección del currículum vitae y el aprendizaje de habilidades.

“Nosotros trabajamos solo con jóvenes mayores de 18 años y que tengan un rastro de adultez en las decisiones, porque muchas veces están interferidas con las decisiones de adultos. Acompañamos los deseos de vivir solo, de trabajar, de tener pareja, de vivir de tal u otra manera” indicó Díaz.

Explicó que la Asociación es un espacio de aprendizaje y capacitación para la formación de su propio proyecto de vida, por eso trabajan en el fortalecimiento de su autonomía y la búsqueda de independencia económica.

“Nosotros vamos viendo su posicionamiento adulto, su posibilidad de sostener un espacio de forma autónoma, la capacidad de resolver un conflicto, su ubicación en el contexto, son filtros sociales que van aprendiendo. Es desprenderse de lo que esperan las familias de ellos, para ejercer su propio proyecto de vida” agregó Díaz.

De esta manera, Apasido contribuye con capacitaciones, talleres pedagógicos, proyectos y convenios para construir un proyecto de vida autónomo para cada integrante de la Asociación.