Insólito: le robó a sus compañeros de la clase de yoga

Una mujer de 25 años quedó detenida en una comisaría por el delito de tentativa de hurto. Ni la profesora se salvó del robo.

Un llamativo episodio de inseguridad tuvo lugar en un estudio de pilates de Bariloche . Una mujer de 25 años se inscribió para asistir a clases de yoga y durante cada jornada, robó elementos pertenecientes a sus compañeros de clase e incluso a la profesora de la disciplina.

El hecho tuvo lugar el viernes al mediodía en el barrio Casa de Piedra . La mujer se había inscripto recientemente para participar de Hatha yoga e inició las clases con normalidad. Sin embargo, con el avance de las clases, sus compañeros se percataron de la ausencia de objetos personales al finalizar los ejercicios.

La acusada aprovechó que sus compañeros de clase participaban de las actividades dispuestas por la profesora y revisó bolsos, carteras y camperas de sus compañeros de clase. La mujer de 25 años se robó diferentes elementos personales en su cartera pero algunos compañeros se percataron de la situación de inseguridad.

La mujer no sólo le robó a sus compañeros de clase, sino también a la instructora de yoga. Es decir, que revisó y sustrajo elementos de todos los bolsos y mochilas disponibles en el salón deportivo.

Denuncia en la Comisaría 55

Los damnificados se percataron de la situación y dieron aviso a la Policía, que acudieron al estudio de pilates con el personal de la Subcomisaría Nº55. La presencia de los agentes derivó en momentos de tensión ya que sometieron a la mujer a una requisa de urgencia, que permitió confirmar que tenía en su poder elementos de los demás asistentes.

Todos los elementos sustraídos fueron restituidos a sus propietarios. Se desconoce si hubo otros episodios de hurto con otros compañeros de yoga, ya que el procedimiento del viernes fue instantáneo.

Finalmente, la mujer fue trasladada a la dependencia policial en carácter de detenida, imputada por el hecho caratulado como tentativa de hurto.

Usó la tarjeta de su prima, lo descubrieron y cayó por estafa

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos a un hombre acusándolo del delito de estafa. Según los investigadores, usó los datos de la tarjeta de crédito de su prima y gastó dos millones de pesos.

La mujer se sorprendió con el resumen de la tarjeta, porque aparecían compras millonarias que ella no había realizado. Al comenzar a consultar qué pasó, descubrió que las compras las había hecho un familiar y radicó la denuncia ante la Justicia.

Según la acusación el imputado habría accedido a los datos de una tarjeta de crédito de su prima y con ella habría efectuado numerosas compras y consumos, entre los que se encuentran pasajes de transporte a través de Plataforma 10 a su nombre y el de su pareja.

La Fiscalía sostuvo que estas maniobras provocaron un perjuicio económico significativo a la damnificada, quien tomó conocimiento cuando recibió el resumen de la tarjeta y descubrió la existencia de gastos que no había realizado. Ante ello, dio de baja el plástico y desconoció formalmente las compras ante la entidad emisora.

En su relato, la víctima manifestó sospechas respecto de un familiar, dado que habían permanecido en un domicilio mientras el hombre visitaba a su tío. Dijo además que conocía situaciones similares que habrían afectado a otras personas del entorno familiar.

La acusación por estafa

Como sustento de la acusación, la Fiscalía detalló que cuenta con resúmenes de cuenta de la tarjeta en los que se registraban los consumos no reconocidos, Con esa información la OITEL obtuvo información vinculada a la adquisición de pasajes a nombre del imputado y de una tercera persona, identificada como su pareja.

Asimismo, se incorporó un informe de Plataforma 10 que da cuenta tanto de la compra de los pasajes como del uso de la tarjeta perteneciente a la denunciante, y confirma que una de las personas pasajeras de los viajes realizados era el imputado.

La calificación legal atribuida por la Fiscalía es la de estafa, prevista en el artículo 172 del Código Penal, en calidad de autor, conforme lo establecido en el artículo 45 del mismo cuerpo normativo. En la audiencia se adelantó que las partes podrían avanzar en una salida alternativa.

El defensor público del hombre no manifestó objeciones y el juez de garantías dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria por el término de cuatro meses imponiéndole obligaciones para que esté sujeto a derecho.