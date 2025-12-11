Secuestran 25 corderos faenados y trasladados de manera irregular

Los operativos llevados adelante en la madrugada identificaron a dos vehículos que trasladaban a los animales.

El personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Paso Córdoba, General Roca llevó adelante operativos de tránsito durante la madrugada del martes que derivó en el decomiso de 25 corderos faenados y transportados irregularmente.

El primer procedimiento tuvo lugar cuando los efectivos detuvieron la marcha de un Chevrolet Corsa que circulaba de sur a norte. Los agentes realizaron la inspección del vehículo e identificaron que el conductor trasladaba de forma irregular once ovinos faenados . Los animales se encontraban en el interior del habitáculo y otros en el baúl .

La revisión rigurosa del material confirmó que la mercadería no contaba con documentación que respalde el traslado, no cumplía con la refrigeración correspondiente ni sellos del Senasa . Además, el rodado no figuraba como habilitado para el traslado de alimentos de origen animal, por esta razón se labró el acta correspondiente y se procedió a la incineración de ovinos según lo establece la Ley Provincial 2534.

El segundo vehículo trasladaba 14 ovinos

Pocos minutos después, en otro control realizado en la misma zona, los agentes interceptaron a un Fiat Cronos. Los agentes revisaron el rodado y descubrieron la presencia de 14 ovinos faenados en el baúl. Los corderos no contaban con la refrigeración exigida para la continuidad de la cadena de frío, ni certificación sanitaria y no presentaba boleto señal.

chivitos secuestrados Los agentes confeccionaron el acta de infracción y efectuaron la incineración de la carne.

Incluso se constató que el vehículo no contaba con la autorización para el traslado de productos cárnicos, lo que llevó a los agentes a confeccionar el acta de infracción y efectuar la incineración de la carne.

La intervención policial se realizó con testigos presentes, como lo establece el protocolo para este tipo de actuaciones, para garantizar la transparencia en cada etapa de la incineración y en la confección de las actas.

Secuestran 300 kilos de carne con hueso en Catriel

Un operativo conjunto entre el personal del Destacamento Puente Dique Catriel y los inspectores de SENASA inspeccionaron un vehículo que trasladaba de forma irregular 300 kilos de carne bovina. El conductor provenía desde La Pampa y tenía como destino final Catriel.

Durante la tarde del viernes, minutos antes de las 15.00 horas se llevó adelante el operativo con agentes de la Policía de Río Negro y trabajadores del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Los agentes detuvieron una camioneta Toyota Hilux color negra que se movilizaba en sentido este-oeste.

La camioneta se dirigía hacia Catriel

Durante la inspección del rodado, los agentes constataron la presencia de 300 kilos de carne bovina que no cumplía con las condiciones de salubridad exigidas por la normativa vigente. El traslado irregular se identificó al notar que la carne no contaba con la refrigeración adecuada ni la documentación sanitaria correspondiente.

La falta de rótulos identificatorios y mantener la cadena de frío durante el traslado, son claves para mantener la sanidad de los alimentos, por eso el traslado irregular representa un riesgo para la salud pública y una infracción a las disposiciones de SENASA.

Ante la situación de irregularidad, el personal de SENASA procedió al decomiso inmediato de la mercadería y labró el acta correspondiente. Las autoridades recordaron la importancia de cumplir con las condiciones de transporte y conservación de los productos de origen animal para garantizar la seguridad alimentaria tanto para el consumo como para la comercialización de los productos.