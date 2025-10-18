Secuestran 300 kilos de carne con hueso en Catriel

Inspectores de SENASA y agentes de la Policía de Río Negro inspeccionaron una camioneta Hilux y descubrieron la carne bovina trasportada de forma irregular.

Durante la inspección del rodado, los agentes constataron la presencia de 300 kilos de carne bovina que no cumplía con las condiciones de salubridad exigidas por la normativa vigente.

El viernes se llevó adelante un operativo conjunto entre el personal del Destacamento Puente Dique Catriel y los inspectores de SENASA que inspeccionó un vehículo que trasladaba de forma irregular 300 kilos de carne bovina . El conductor provenía desde La Pampa y tenía como destino final Catriel .

Durante la tarde del viernes, minutos antes de las 15.00 horas se llevó adelante el operativo con agentes de la Policía de Río Negro y trabajadores del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria . Los agentes detuvieron una camioneta Toyota Hilux color negra que se movilizaba en sentido este-oeste.

Durante la inspección del rodado, los agentes constataron la presencia de 300 kilos de carne bovina que no cumplía con las condiciones de salubridad exigidas por la normativa vigente. El traslado irregular se identificó al notar que la carne no contaba con la refrigeración adecuada ni la documentación sanitaria correspondiente.

La falta de rótulos identificatorios y mantener la cadena de frío durante el traslado, son claves para mantener la sanidad de los alimentos, por eso el traslado irregular representa un riesgo para la salud pública y una infracción a las disposiciones de SENASA.

carne secuestradaa Los agentes detuvieron una camioneta Toyota Hilux color negra que se movilizaba en sentido este-oeste.

Ante la situación de irregularidad, el personal de SENASA procedió al decomiso inmediato de la mercadería y labró el acta correspondiente. Las autoridades recordaron la importancia de cumplir con las condiciones de transporte y conservación de los productos de origen animal para garantizar la seguridad alimentaria tanto para el consumo como para la comercialización de los productos.

Secuestran carne podrida en siete carnicerías de Catriel

Un operativo conjunto entre el personal policial y agentes de Ganadería y Pesca tuvo como resultado el decomiso de 700 kilogramos de carne con distintas irregularidades en siete carnicerías de Catriel. La intervención formó parte de una serie de controles sanitarios y comerciales que buscan garantizar la calidad de los alimentos a la venta en la localidad.

Durante las inspecciones, los equipos detectaron diversas irregularidades, entre ellas faena clandestina, carne en estado de descomposición y productos que no tenían rótulos de identificación exigidos por la normativa vigente. Ante la gravedad de las faltas, se labraron cinco actas de infracción y se dispuso la clausura preventiva de los productos.

1760734668007-carne-decomizada El operativo tuvo como resultado el decomiso de 700 kilogramos de carne con distintas irregularidades en siete carnicerías de Catriel.

Operativo y clausura preventiva de los productos

El procedimiento abarcó siete carnicerías distribuidas en distintos sectores de Catriel. En cada una de ellas, los inspectores verificaron el cumplimiento de las normativas vigentes en materia de inocuidad alimentaria.

Fuentes oficiales de la Policía de Río Negro informó que toda la carne incautada fue trasladada a la plata de chacinados “Porcatriel” donde se realizó su disposición final conforme a las medidas sanitarias establecidas por el protocolo provincial. Además, se detalló que los controles continuarán en los próximos días en otras localidades del Alto Valle.

Desde el área de Ganadería y Pesca destacaron la importancia de reforzar los controles de fiscalización sobre los comercios dedicados a la venta de alimentos, especialmente a los que manipular productos de origen animal. Este tipo de acciones busca prevenir riesgos sanitarios que pueden afectar la salud.