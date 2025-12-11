Sospecha de sarampión en Cipolletti: activaron protocolo y vacunarán casa por casa

Un niño presentó síntomas compatibles y ya intervino el equipo de Salud. Piden a los vecinos colaborar con el control casa por casa.

El sistema de salud de Cipolletti activó esta semana el protocolo sanitario correspondiente tras la detección de un caso sospechoso de sarampión en un niño que fue atendido en el sector privado de la ciudad. La situación generó alerta en el Hospital Pedro Moguillansky y en el Área Programa local, que ya trabaja en el barrio Pichi Nahuel con un operativo de bloqueo territorial para prevenir posibles contagios.

La confirmación fue brindada por la licenciada Silvana Salinas , jefa de Inmunizaciones del hospital, quien aseguró a LM Cipolletti que el caso ingresó a través de una consulta pediátrica en un centro médico privado: “ Estamos epidemiológicamente frente a un caso sospechoso de sarampión en la ciudad . Iniciamos las actividades correspondientes a lo que es un bloqueo de terreno”, indicó.

El menor habría sido evaluado por presentar síntomas compatibles con la enfermedad: fiebre, erupciones en la piel, congestión y tos, entre otros. Tras la consulta médica, se notificó el caso al sistema de salud pública, se tomaron muestras para análisis y se activó el protocolo nacional ante enfermedades febriles exantemáticas (EFE). Mientras se aguarda la confirmación o desestimación del caso desde los laboratorios de Viedma , el equipo de salud ya salió al territorio.

sarampion.jpg El caso se registró en un niño menor de edad a través del sistema privado de salud en Cipolletti. Se aguarda confirmación o desestimación del caso. Ilustración

Las medidas de Salud en el Pichi Nahuel

El operativo se desarrolla desde las 12 en el barrio Pichi Nahuel, donde reside el niño y su familia. “Vamos a estar recorriendo casa por casa con el equipo de salud, debidamente identificados. Pedimos a los vecinos que nos reciban, que colaboren, y si tienen niños, que tengan los carnet de vacunación a mano”, señaló Salinas. El recorrido se extenderá durante jueves y viernes, según confirmaron desde el hospital.

La vacunación se aplicará a todos los menores de 6 años que no cuenten con el esquema completo de triple viral, que protege contra sarampión, rubéola y paperas. “El calendario establece dos dosis: una a los 12 meses y otra en el ingreso escolar, entre los 5 y 6 años”, recordó la profesional.

El niño afectado cuenta con antecedentes de vacunación, lo que abre un panorama más alentador, ya que la presencia de la enfermedad en personas vacunadas suele tener una evolución más leve. Sin embargo, el protocolo se activa igualmente ante cualquier sospecha clínica, dado el alto nivel de contagiosidad del virus y su circulación regional.

E.C.P HOSPITAL (1) Desde el Hospital de Cipolletti iniciaron un bloqueo sanitario en el barrio Pichi Nahuel para vacunar a menores de 6 años. Estefania Petrella

Contexto nacional: baja en la cobertura y riesgo de brotes

El Ministerio de Salud de la Nación emitió semanas atrás una alerta epidemiológica ante la detección de cuatro casos confirmados de sarampión en ciudadanos uruguayos que recorrieron Argentina provenientes de Bolivia. El brote encendió alarmas sanitarias en todo el país, especialmente por la caída de los niveles de vacunación infantil, tanto en Argentina como en otras partes de Latinoamérica.

En Río Negro, las autoridades confirmaron que existe una disminución promedio del 15% en la cobertura de vacunas pediátricas, lo que genera un riesgo real de reaparición de enfermedades ya controladas como sarampión, coqueluche, poliomielitis y meningitis.

Desde el hospital de Cipolletti, Salinas explicó que la ciudad mantiene niveles superiores al 80% de cobertura, lo que permite hablar de un riesgo bajo a nivel local. Sin embargo, advirtió que hay rezagos puntuales en los grupos de 5 y 11 años, por lo que se recomienda a las familias verificar los esquemas de vacunación de sus hijos.

“Tenemos que dar una batalla contra la desinformación. Las vacunas son seguras, están validadas científicamente y son un bien social. No se puede dejar librado a la duda una decisión que impacta en la salud de toda la comunidad”, afirmó Salinas.

Recomiendan vacunarse contra el sarampión Invitan a la comunidad a completar esquemas de vacunación para todas las edades. Ilustración

Dónde vacunarse en Cipolletti

El vacunatorio central del Hospital Pedro Moguillansky, ubicado sobre calle Luis Piedrabuena, funciona en horario de verano de lunes a viernes de 8 a 15 horas. Además, se mantienen operativos en los centros de salud barriales según cronograma.

En todos los casos, la aplicación de vacunas del calendario nacional es gratuita, no requiere orden médica y está disponible para todas las edades.

Desde Salud insisten en que completar esquemas es clave para frenar el avance del sarampión, una enfermedad que no tiene tratamiento antiviral específico, pero que puede prevenirse eficazmente con dos simples dosis. Ante cualquier duda, se puede consultar el historial de vacunación en los centros de salud, que cuentan con acceso al sistema federal NOMIVAC.