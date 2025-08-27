Semanas con desbordes cloacales en los barrios San Pablo y Don Bosco

Los vecinos reportan a diario desbordes cloacales en los barrios de Cipolletti. ¿A qué se debe y qué dijo ARSA?

En Cipolletti , los vecinos de los barrios Don Bosco y San Pablo atraviesan semanas difíciles debido a constantes desbordes cloacales que impactan en la vida cotidiana. Las escenas de líquidos servidos sobre calles transitadas como Manuel Estrada, Primeros Pobladores y Jorge Newbery se repiten con frecuencia, generando preocupación y malestar.

Alberto , comerciante del barrio Don Bosco que trabaja desde hace 13 años en la esquina de Manuel Estrada y Colombia , relató a LM Cipolletti : “Hace dos semanas que corre la cloaca constantemente”. Según explicó, en determinados momentos el caudal se intensifica por “una bomba que habilitan desde calle Venezuela”.

El vecino destacó que la falta de pluviales en la zona agrava la situación: “Recién tenemos un desagüe pluvial en calle Bolivia, pero la calle tiene desniveles y eso hace que el agua servida se acumule en las esquinas, sumado a los pozos de los baches ”.

Cloacas desbordadas Cipolletti (1) El desagote de las aguas servidas suelen demorarse debido a la falta de pluviales e incluso el deterioro del asfalto. Alejo Maimo

La explicación de ARSA

Consultado sobre esta problemática, Luis Argüello, jefe de ARSA en Cipolletti, indicó que los desbordes actuales están relacionados con el recambio cloacal que se ejecuta sobre calle Venezuela. “Los desbordes se dan al momento que colapsan los bypass que están funcionando sobre la calle Venezuela”.

“La obra se inició, pero llevará al menos tres meses, y en ese tiempo es probable que vuelvan a suceder algunos desbordes”, reconoció.

Argüello detalló que cada incidente ocurre cuando el bypass se mueve hacia otro sector o se obstruye por residuos que no deberían ingresar al sistema: “Las bolsas de nylon, trapos y basura en general tapan los desagües”.

Desde la empresa aseguran que están presentes ante cada reclamo con cuadrillas y guardias permanentes: “Monitoreamos cada situación y atendemos a todos los vecinos para que el impacto sea el menor posible”, agregó.

En cuanto al funcionamiento de la obra, explicó que el bombeo del líquido se realiza por cuadra. “Por ejemplo, sobre la calle Venezuela el caudal cae entre Jorge Newbery y José Hernández, y el bypass bombea por un costado”, aclaró.

Cloacas desbordadas Cipolletti (3) La obra de la calle Venezuela tiene un estimativo de tres meses de ejecución, según informó ARSA. Alejo Maimo

El caso del barrio San Pablo

La situación también se replica en el barrio San Pablo, pleno centro de Cipolletti, donde los desbordes se deben a otro factor: la planta elevadora N°1, ubicada en calle Toschi y General Paz, que actualmente se encuentra en reparación.

“Ya se solicitaron los materiales necesarios y estamos a la espera de que lleguen para resolver este inconveniente”, informó Argüello. Mientras tanto, los desbordes se producen de manera ocasional por la imposibilidad de mantener el bombeo al 100%.

Cloacas desbordadas Cipolletti (4) La esquina de Bolivia y Manuel Estrada es un punto de desagote de las cloacas que rebalsan y corren por las principales calles. Alejo Maimo

Limitaciones estructurales y geográficas

Más allá de las reparaciones puntuales, el drenaje en el casco céntrico tiene una dificultad estructural: Cipolletti no cuenta con un sistema de pluviales que permita evacuar el agua rápidamente. La geografía plana de la ciudad complica el escurrimiento natural, por lo que en estos casos se depende de la asistencia de los camiones desobstructores de ARSA y del paso de los días para que el líquido disminuya.

Los vecinos reconocen la presencia de cuadrillas, pero advierten que la recurrencia de los desbordes es insostenible. La obra de calle Venezuela, que contempla la renovación de casi 800 metros de cañería y una inversión oficial cercana a los $1 mil millones, se perfila como la solución de fondo para gran parte de la zona norte de Cipolletti.