Finalizó el recambio de cloacas en Naciones Unidas y se prepara para el reasfaltado

Tras meses de trabajos, ARSA completó la renovación de cañerías en dos cuadras críticas. El próximo paso será la pavimentación y luego una gran obra. ¿De qué se trata?

Cipolletti avanza en la modernización de su infraestructura sanitaria. Este viernes, Aguas Rionegrinas ( ARSA ) informó la finalización de los trabajos de recambio de cañerías de cloacas sobre la calle Naciones Unidas , una intervención clave para resolver problemas de obstrucción y deterioro que afectaban a los vecinos desde hace años.

La obra abarcó dos cuadras y tuvo como objetivo reemplazar tramos de cañería en mal estado, cuya antigüedad y roturas provocaban colapsos y desbordes frecuentes. Con la renovación, se busca garantizar un mejor funcionamiento del sistema y evitar inconvenientes en el futuro.

Luis Argüello , jefe de ARSA en Cipolletti, explicó que “ se realizó el empalme completo de las dos cuadras ” y que el proyecto avanzó según lo planificado. “ Ahora viene el trabajo de limpieza, compactación y asfaltado. Es un proceso que requiere dejar el suelo en condiciones para que el pavimento tenga la durabilidad esperada. Estamos a buen ritmo y dentro de los plazos estimados ”, aseguró.

El funcionario también detalló que, tras estas labores, se continuará con otras intervenciones puntuales, como en calle General Paz, para luego encarar una de las obras más esperadas de la ciudad: el recambio cloacal de calle Venezuela.

E.C.P OBRA ARSA N UNIDAS Y BOLIVIA (11) Durante los últimos meses, ARSA trabajó sobre la calle Naciones Unidas y algunas arterias paralelas. Estefania Petrella

Próximo paso: la obra de calle Venezuela

En el horizonte inmediato, ARSA y el Gobierno provincial se preparan para dar inicio al recambio integral de las cañerías cloacales de calle Venezuela, una arteria central que conecta el este y el oeste de Cipolletti. El proyecto, ya licitado, contempla la renovación de casi 800 metros de conductos principales, la reposición de bocas de registro y la reconstrucción del pavimento, con una inversión oficial de $943 millones y un plazo de ejecución de 180 días.

Esta obra tiene una importancia estratégica no solo por resolver problemas sanitarios en la zona norte, donde se registran desbordes cloacales debido al colapso del colector, sino también porque habilitará la pavimentación completa de la calle Venezuela, una demanda de más de tres décadas. Con ello, se mejorará la conectividad urbana y se optimizará el acceso al hospital y otros puntos clave de la ciudad.

ECP AGUAS RIONEGRINAS OBRA (2).JPG Ahora se espera la limpieza y posterior reasfaltado para dejar transitable la arteria principal que cruza la ciudad. Estefania Petrella

Coordinación entre Provincia y Municipio

Argüello destacó que este conjunto de obras responde a un trabajo coordinado entre el Gobierno provincial, la Municipalidad de Cipolletti y ARSA. “Para seguir acompañando el crecimiento de la ciudad, trabajamos en sintonía con el municipio, priorizando las intervenciones que ordenen y mejoren los servicios”. La calle Naciones Unidas es un ejemplo, se resuelve un problema histórico y ahora se podrá avanzar con el reasfaltado, beneficiando a vecinos y comercios del sector.

En las próximas semanas, los equipos municipales y de la empresa avanzarán con la limpieza final y la compactación del terreno para permitir el reasfaltado, que devolverá la transitabilidad plena a la calle Naciones Unidas.

Con estas obras, Cipolletti avanza en un plan de modernización de su infraestructura cloacal que no solo busca solucionar problemas urgentes, sino también acompañar el crecimiento sostenido de la ciudad con servicios más eficientes y duraderos.