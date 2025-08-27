Día primaveral y grandes invitados en Depende del Viento por LM Play

La propuesta que te acompaña lunes, miércoles y viernes, desde el mediodía, con Yamil, Agos y ¿Nacho?.

Arrancó otro mediodía imperdible en el streaming de LM Play , con Depende el Viento , la propuesta que aporta el entretenimiento, las risas y la buena onda.

Este miércoles el equipo integrado por Yamil González, Agos Palladino y ¿Nacho Maccarone? te trae la onda primaveral en pleno agosto. Hoy Nacho ausente, ¿con aviso?.

El programa sale en vivo los lunes, miércoles y viernes de 12 a 14 , con entrevistas, humor, actualidad y la mirada local como eje.

Qué pasó en Bajá La Data

Más temprano, Luciano García Tauro nos propuso Bajá La Data, el espacio de análisis y debate con una mirada plural y federal.

Este miércoles analizamos el avance del juicio por estafas con planes sociales con Adriano Calalesina, y la investigación por "cirugías fantasmas" en el gremio de petroleros, con Manu Wilhelm. También Alejo Maino, desde Cipolletti, nos compartió novedades por los ñoquis en el gobierno.

LMNeuquén suma un canal propio de streaming que combina información especializada, debate político y entretenimiento regional. Una propuesta con identidad local y calidad técnica que busca consolidar una nueva comunidad en la Patagonia digital.

Vaca Muerta Insights

Un espacio dedicado a analizar la industria energética de manera rigurosa y accesible. La propuesta busca que la información técnica se entienda sin perder precisión. Conducido por Camilo Ciruzzi y Cristian Navazo, se emitirá todos los jueves de 14.30 a 15.30.

El programa se plantea como un lugar para comprender la política energética, los movimientos de capital y las regulaciones, pero también los impactos territoriales y en la cadena de valor.

“En una industria estratégica como la energética, el conocimiento claro y preciso no es un lujo: es una necesidad”, plantean desde la producción. La consigna es clara: sin especulaciones ni ruido, solo datos, contexto y análisis profundo sobre lo que realmente importa en Vaca Muerta.