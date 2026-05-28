Cordón cuneta en Cipolletti: avanzan las obras que prometen cambiar 90 cuadras
El municipio acelera una obra fundamental en la ciudad. Prometen mejorar calles, veredas y la seguridad vial del barrio.
El plan de cordón cuneta continúa a paso firme en el barrio Antártida Argentina, donde el municipio ejecuta una intervención que alcanzará un total de 90 cuadras. Se trata de una obra considerada clave para mejorar la infraestructura interna y ordenar uno de los sectores más poblados de la ciudad.
Durante esta semana, las tareas se concentran sobre calle Río Paraná, entre Arenales y Venezuela, con maquinaria y operarios trabajando en distintos frentes.
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Qué cambiará en el barrio
Desde el municipio destacaron que la construcción de cordón cuneta permitirá avanzar luego con nuevas veredas y mejorar el escurrimiento del agua en días de lluvia. Además, remarcaron que aportará mayor seguridad vial y ordenamiento tanto para conductores como peatones.
La obra se ejecuta a través de la Licitación Pública N° 29/25 y forma parte de un plan más amplio de mejoras urbanas en distintos puntos de Cipolletti.
Rodrigo Buteler recorrió los trabajos
El intendente Rodrigo Buteler visitó la obra y aseguró que este proyecto se suma a otras intervenciones que ya están en marcha en sectores como calle Estado de Israel y El Chañar.
Además, adelantó que próximamente comenzarán nuevos trabajos en los barrios Los Pioneros y Parque Industrial.
También avanzan obras sobre Ruta Chica
El jefe comunal recordó además que se trabaja sobre calle General Paz (Ruta Chica), entre Toschi y Circunvalación, donde se construye cordón cuneta para que luego Vialidad Provincial pueda avanzar con tareas de reparación y repavimentación.
Según explicó, las obras buscan mejorar la conectividad y la seguridad vial en uno de los accesos más importantes de Cipolletti.
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