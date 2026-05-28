Cordón cuneta en Cipolletti: avanzan las obras que prometen cambiar 90 cuadras

El municipio acelera una obra fundamental en la ciudad. Prometen mejorar calles, veredas y la seguridad vial del barrio.

El municipio ejecuta una intervención que alcanzará un total de 90 cuadras. Foto: Gentileza.

El plan de cordón cuneta continúa a paso firme en el barrio Antártida Argentina , donde el municipio ejecuta una intervención que alcanzará un total de 90 cuadras . Se trata de una obra considerada clave para mejorar la infraestructura interna y ordenar uno de los sectores más poblados de la ciudad.

Durante esta semana, las tareas se concentran sobre calle Río Paraná, entre Arenales y Venezuela, con maquinaria y operarios trabajando en distintos frentes.

Desde el municipio destacaron que la construcción de cordón cuneta permitirá avanzar luego con nuevas veredas y mejorar el escurrimiento del agua en días de lluvia. Además, remarcaron que aportará mayor seguridad vial y ordenamiento tanto para conductores como peatones.

La obra se ejecuta a través de la Licitación Pública N° 29/25 y forma parte de un plan más amplio de mejoras urbanas en distintos puntos de Cipolletti.

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Rodrigo Buteler recorrió los trabajos

El intendente Rodrigo Buteler visitó la obra y aseguró que este proyecto se suma a otras intervenciones que ya están en marcha en sectores como calle Estado de Israel y El Chañar.

Además, adelantó que próximamente comenzarán nuevos trabajos en los barrios Los Pioneros y Parque Industrial.

También avanzan obras sobre Ruta Chica

El jefe comunal recordó además que se trabaja sobre calle General Paz (Ruta Chica), entre Toschi y Circunvalación, donde se construye cordón cuneta para que luego Vialidad Provincial pueda avanzar con tareas de reparación y repavimentación.

Según explicó, las obras buscan mejorar la conectividad y la seguridad vial en uno de los accesos más importantes de Cipolletti.