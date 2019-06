“Se trata de un fenómeno en el que la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra. Como la Luna es un cuerpo opaco, lo que va a hacer es proyectar sombra hacia la Tierra. Esa sombra sólo será visible en una franja –la cual llaman franja de la totalidad- que cae sobre una determinada parte del planeta. Los eclipses se dan todos los años, lo que no es habitual es que sean siempre en la misma posición geográfica y eso es lo que los hace extraordinarios. A cada habitante en un momento de su vida le va a tocar ver uno, salvo que viaje por todo el mundo recorriendo los lugares donde se produzcan”, explicó.

Al respecto, Martínez comentó que, en esta ocasión, la franja de la totalidad tiene como protagonistas a Chile y Argentina únicamente y que, en nuestro país, podrá observarse de manera total en el norte de la provincia de San Juan, en el norte de San Luis, en el sur de Córdoba, en el sur de Santa Fe y en el norte de la provincia de Buenos Aires. “Si bien el Sol es 400 veces más grande, está 400 veces más lejos, lo que hace que la Luna pueda tapar todo el diámetro al momento de alinearse”, agregó.

En el Alto Valle, el tan esperado eclipse solar se verá en un 80% de su totalidad, arrancará a las 16.20 –cuando la Luna haga contacto con el disco solar- y llegará a su punto máximo a las 17.40. El único aspecto negativo que remarcó Martínez es que estará muy cerca del horizonte y próximo a la hora del atardecer, por lo que se va a ocultar antes de que culmine. Por esta razón, recomendó a quienes deseen mirarlo, que lo hagan desde un lugar alto y abierto.

Finalmente, comentó que, cuando se produzca el eclipse solar, el cielo se va a oscurecer un poco antes de lo normal porque la Luna estará superpuesta al Sol y las estrellas serán visibles desde temprano. No obstante, el disco solar estará cubierto de manera parcial.

Cómo ver el eclipse solar y que recaudos tomar

Martínez explicó que en el Observatorio Astronómico Tharsis contarán con una serie de telescopios con filtro solar y lentes especiales para que los vecinos puedan admirar el eclipse a gran escala y de manera segura, ya que nunca es recomendable mirar al Sol de manera directa.

“El Sol lleva la luz, que es una onda electromagnética. Nosotros tenemos la longitud de onda visible, que es lo que nos permite ver la luz blanca y los colores, y en los extremos tenemos rayos ultravioletas, por un lado, y rayos infrarrojos por el otro. Esos rayos que llegan hasta nosotros son perjudiciales para la vista. Una cosa es que uno reciba la luz de rebote, pero si se mira de maneras directa es perjudicial. Si a eso le sumamos un telescopio o binocular sin filtro, es como jugar con la lupa y el Sol a quemar hojas o palitos”, detalló.

Por esta razón, es recomendable observar el fenómeno con herramientas elaboradas y diseñadas para este tipo de ocasiones, ya que las mismas filtran un 99,99% de la luz visible y permiten ver el disco solar con la protección necesaria.

“Nosotros no recomendamos ningún otro tipo de elemento, ya sea una radiografía o una máscara para soldar, porque no están hechos para la observación solar. Más allá de que puedan opacar la luz y permitir ver el Sol, los rayos UV e infrarrojos pasan igual y están exponiendo nuestra visión. Por eso estamos vendiendo –hasta terminar stock- lentes con filtro solar, no sólo para usarlos desde el Observatorio, sino también desde cualquiera otra parte”, remarcó el referente de la Asociación de Astrónomos Aficionados del Hemisferio Sur.

