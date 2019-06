En el centro de observación ubicado en el predio de la Estación Meteorológica, en Kennedy e Yrigoyen, se desplegarán para la ocasión 4 o 5 telescopios dotados de filtros especiales y, al menos uno de ellos, con un proyector para desplegar la imagen. También se los proveerá de cámaras para registrar bien el acontecimiento.

Ayer, el titular del Tharsis, Denis Martínez, manifestó que ya se han puesto en venta filtros para los ojos, que reúnen los requisitos en materia de seguridad para la salud ocular. Son de Polymero+Mylar, con certificado normas ISO 12312-2:2015(E). Constan de una lámina que impide el paso de los rayos ultravioletas e infrarrojos, que pueden causar mucho daño a la vista. El marco es de un cartón firme y si se los cuida, pueden durar mucho. Cuestan 300 pesos cada uno.

Indicó que en Cipolletti el eclipse podrá verse desde las 16:20 hasta las 17:40. Para quienes quieran concurrir al observatorio, las puertas estarán abiertas desde las 15, puesto que se tiene programado brindar charlas explicativas al público presente.

La zona de ocultamiento total es siempre muy angosta y será apreciada esta vez en las zonas del país ya mencionadas. En la ciudad, el 80% es un espacio muy considerable y digno de contemplarse con interés. Sin embargo, el evento se iniciará no demasiado alto sobre el horizonte en el oeste, por lo que no durará mucho y para los habitantes de ciudades los edificios y paredes pueden dificultar su visión. Además, habrá que cruzar los dedos para que no esté nublado y menos aún que llueva.

Martínez expresó que nadie debe presenciar un eclipse sin lentes especiales y que de nada sirven vidrios ahumados ni pedazos de radiografías, entre otros artilugios, para asegurarse de que no se dañará la vista. Las lesiones solares pueden ser graves. Incluso se desaconseja utilizar las máscaras de soldar. Por eso, el martes 2 de julio, la mejor opción será darse una vuelta por el observatorio.

Un buen aperitivo antes del 2020

Una contribución

Los vecinos amantes o interesados en el espacio cósmico tienen la posibilidad de seguir el eclipse en el Observatorio Tharsis. Para el ingreso, se pedirá un bono contribución de 50 pesos. Con ello, se podrá acceder a los telescopios y a la información de los encargados.

En espera de uno completo

Para Cipolletti, la gran oportunidad de contemplar un evento espacial único se dará el 14 de diciembre de 2020. Ese día, en la región se podrá apreciar un eclipse total con un grado de ocultación del astro del 100 por ciento. Será una fecha memorable.