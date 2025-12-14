Volcó un auto y al conductor lo encontraron muerto a unos 50 metros de distancia
El incidente ocurrió durante la madrugada de este domingo en la Ruta Provincial 69, cerca de Villa Manzano. Presumen que la víctima salió despedida del rodado.
Un hombre de 37 años murió al volcar el auto que conducía por la Ruta Provincial 69, en el Alto Valle Río Negro.
El incidente vial se registró alrededor de las 3 de la madrugada de este domingo en uno de los accesos a la localidad de Villa Manzano, en cercanías de Campo Grande.
El vehículo, un Chevrolet Astra color celeste, fue hallado sobre la banquina con visibles daños de chapa, lo que indicaba que había sufrido un accidente. Sin embargo no encontraron ocupantes, a pesar que durante un par de horas buscaron Bomberos de Barda del Medio que habían acudido a la emergencia.
Sin embargo algunas horas después y ya con la luz del día personal policial acompañado por la pareja del hombre realizaron un rastrillaje en el área y encontraron al conductor sin vida a unos 50 metros de distancia, por lo que se presume que salió despedido del rodado mientras iba dando tumbos.
Según trascendió, el cuerpo estaba detrás de una línea de árboles. El lugar trabajaron policías del área de Tránsito de El Labrador, otro poblado del sector, junto a empleados hospitalarios y Bomberos, informó Seny Radio de Cinco Saltos.
La identidad de la víctima no se había dado a conocer, como tampoco su lugar de residencia. Habían convocado al Gabinete de Criminalística para la realización de los peritajes, que deberán aportar información para brindar una hipótesis acerca de como se produjo la tragedia.
NOTICIA EN DESARROLLO
