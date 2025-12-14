Desvalijaron el departamento de una vecina, pero alguien los miraba en vivo y en directo

Uno de los ladrones vivía al lado y guardaron lo robado en su casa. Lo condenaron, pero seguirá libre. Un testigo brindó datos clave para esclarecer el hecho.

En el allanamiento realizado al departamento del ladrón encontraron el botín y elementos provenientes a otros hechos delictivos.

Un ladrón que junto a un grupo de cómplices desvalijó un departamento y escondió el botín en el inmueble que ocupaba él en el mismo complejo habitacional , fue condenado a tres años de cárcel de cumplimiento condicional y recuperó la libertad, dado que se encontraba en prisión preventiva.

La pena surgió en un juicio abreviado consensuado entre la Fiscalía y la Defensa , en el que el acusado, identificado como Nestor Walter Adrián Martínez, reconoció su culpa.

El robo se registró a tarde del 7 de julio de este año en un domicilio de Cipolletti donde se rentan viviendas que comparten espacios comunes.

Con el botín al lado

La acusación fiscal describió que Martínez y al menos tres cómplices aún no identificados sabiendo que la dueña no estaba barretearon la puerta de la casa y tras revolver el interior se llevaron de todo: joyas, perfumes, un costoso reloj, instrumentos médicos, utensilios de cocina, herramientas y dinero en efectivo, entre otros objetos de valor.

Con el botín en su poder se retiraron luego al departamento de Martínez, situado al lado. Se presume que creyeron que era el plan perfecto y que saldrían impunes. Sin embargo no tuvieron encuentra que la propiedad contaba con un sistema de cámaras de seguridad, y que tampoco repararon que alguien podría haber observado las imágenes al momento que daban el golpe delictivo.

Porque fue así. Un vecino advirtió los movimientos sospechosos de los integrantes de la banda, que iban tocando las puertas como para detectar si había gente en su interior. Se destacó que incluso reconoció a Martínez. Las conjeturas se confirmaron cuando notó que la puerta del departamento de la mujer estaba forzaba, por lo que se puso en contacto con la policía.

Con esa información ese mismo día allanaron el inmueble de Martínez, en un operativo notable al que asistieron además de policías de distintas dependencias y funcionarios judiciales, encontraron los objetos robados a la damnificada y otros que se suponía provenía de distintos episodios delictivos. Entre ellos documentación, tarjetas de crédito, llaves de dos vehículos decenas de llaves de broce, de un portón y el control remoto de una casa que desconocidos habían robado el 14 de junio último.

El procedimiento tuvo momentos de suma tensión, porque Martínez fue detenido, pero cuando lo llevaban esposado agarró a patadas al móvil de la policía en el que lo iban a trasladar, provocando daños en la carrocería.

Martínez quedó preso preventivamente en el Establecimiento Penal local, imputado por los tres hechos: “robo doblemente agravado por haber sido cometido con efracción, en lugar poblado y en banda, (hecho primero); “resistencia a la autoridad y daño calificado” (dos) y “encubrimiento por receptación de cosa de sospechosa procedencia” (tercero), todo en concurso real.

Acuerdo entre Fiscalía y Defensa

En una audiencia realizada semanas atrás el fiscal Gabriel Lamas y el abogado defensor Rubén Antiguala, comunicaron que habían consensuado cerrar la causa en un juicio abreviado e imponerle al acusado un castigo de tres años de prisión en suspenso dado que no registraba antecedentes, más el cumplimiento de pautas de conducta por el término de dos años.

La damnificada no objetó el acuerdo y reclamó que se la restricción de acercamiento al acusado, tanto en forma personal como a su vivienda.

Mientras que el sujeto también lo avaló, con lo que quedó asentado que reconocía su culpabilidad.

Condenado y en libertad

El juez Guillermo Baquero Lazcano aceptó la propuesta de las partes y dictó el fallo como lo habían planteado.

Destacó que se cumplían "todos los requisitos de la ley procesal y se acomodaba a los delitos citados en la acusación del Fiscal", en tanto que las pruebas reunidas por esa parte daban certeza de que Martínez había cometido los hechos, además de contar de su confesión.

El acuerdo incluyó el cumplimiento de pautas de conducta por dos años. Por empezar el hombre tiene prohibido acercarse a la víctima tanto en forma personal como a su domicilio a menos de 100 metros. Además deberá fijar domicilio; presentarse una vez por mes al Patronato de Presos y Liberados o al Juzgado de Ejecución; no abusar de bebidas alcohólicas y abstenerse del consumo de estupefacientes y no cometer nuevos delitos.

El fallo ordena asimismo la “inmediata libertad del condenado”, que se hizo efectiva en la misma sala de audiencias, medida que debía ser comunicada al Establecimiento Penal 5.