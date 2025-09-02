Cipolletti: Irá preso por golpear violentamente a una vecina para robarle y dejarla en terapia

El ladrón se metió a la casa de la víctima, que estuvo en terapia por los golpes sufridos. Le robó dinero y un auto, que apareció abandonado en Neuquén.

El auto de la vecina salvajemente golpeada por el ladrón apareció abandonado en Neuquén.

Un encapuchado que entró a robar a la casa de una vecina de Cipolletti, a quien maniató y le dio una violenta golpiza que le provocó lesiones graves por las que estuvo varios días internada en terapia intensiva , fue condenado 5 años y medio a prisión en un juicio abreviado en el que admitió su culpa.

El ataque se registró el 20 de febrero de este año , minutos antes de las 4 de la madrugada, en un inmueble ubicado en la calle San Antonio Oeste casi Manuel Estrada , en el barrio Obrero , vecino al Anai Mapu.

La víctima estaba sola y escuchó ruidos en el patio. Cuando abrió la puerta para observar que sucedía, la sorprendió el delincuente identificado como Miguel Angel Cirer -hermano de un albañil que le había hecho trabajos- quien se abalanzó sobre ella y la introdujo a la vivienda, donde la maniató y comenzó a g olpearla violentamente para que le entregara dinero.

A fuerza de golpes el ladrón, que tenía antecedentes delictivos, se apoderó de una suma de dinero no precisada, el celular de la mujer y una camioneta marca Renault Sandero Stepway en la que escapó, la que horas después fue encontraba abandonada en cercanías del tercer puente, del lado neuquino.

Fue tan brutal la agresión que le dio fundamentalmente en el rostro, que le produjo la fractura del “piso de órbita derecha, fractura de pared lateral de la misma órbita, fractura del seno maxilar derecho, hematoma en ambas regiones temporales y órbita derecha”.

Además también le ocasionó la fractura de varias costillas de ambos lados, por lo que debió permanecer internada en la Unidad de Terapia Intensiva del Policlínico Modelo hasta el 27 de febrero.

Dos hermanos en la mira

La investigación recabó diversos indicios que rápidamente pusieron a Miguel Cirer como principal sospechoso, quien fue detenido e imputado por el delito de “violación de domicilio en concurso real con robo agravado por haber causado lesiones graves a la víctima”.

La señora en principio señaló al hermano del acusado, Cristian Nicolás Cirer, quien había hecho trabajos en su casa. Dijo que si bien el intruso llevaba la cara cubierta, había observado sus ojos.

Sin embargo la pesquisa esclareció cual de los dos hermanos había sido el autor del hecho y las imágenes de cámaras de seguridad fueron clave. Una captó esa madrugada al acusado cerca de la casa de la víctima. Mientras que otras de Neuquén lo filmaron cuando transita en el rodado y el momento en que lo deja abandonado. Así pudieron determinar que, por sus características físicas y las ropas que vestía, era Miguel Ángel.

Además en el interior del vehículo hallaron muestras de ADN que fueron analizadas en el Laboratorio Regional Genética Forense que arrojó material biológico de la víctima y del mismo Cirer.

Se sumó la declaración de los policías que rescataron a la vecina, los que participaron en la investigación e informes de Gabinete de Criminalística. También el de una comerciante donde Cirer compró mercadería y quiso pagar o venderle dólares, que todo indica era parte del botín.

Acuerdo de juicio abreviado

El expediente judicial avanzó hacia una audiencia realizada días atrás en la que el fiscal Guillermo Ibáñez, acompañado de la víctima, Miguel Angel Cirer con su defensor oficial Marcelo Caraballo informaron que habían alcanzado un acuerdo para cerrar la causa en un juicio abreviado.

La propuesta establecía imponerle 5 años y 6 meses de prisión de efectivo cumplimiento, al pago de las costas del proceso y declaración de reincidencia, dado que contaba con una sentencia de 7 meses y 15 días de prisión por un caso de “violación de domicilio y amenazas en concurso real”, sumado a otro por “robo simple en grado de tentativa”.

Cirer aceptó el acuerdo, con lo que quedó asentado que reconocía haber cometido el asalto.

También lo avaló la víctima.

El tribunal integrado por los jueces Guillermo Baquero Lazcano, Guillermo Merlo y Marcelo Gómez aprobaron lo consensuado por las partes y dictaron el fallo en esos términos. Consideraron las pruebas presentadas por la Fiscalía y la confesión del acusado.