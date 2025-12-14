Declararon inimputable al acusado de llamar al hospital y lanzar graves amenazas

La investigación determinó que era un paciente de Salud Mental, que por su condición fue sobreseído. Advirtieron que "reviste peligrosidad para sí o para terceros".

Las amenazas hicieron que se pusiera en marcha un operativo que incluyó el desalojo del establecimiento y el cierre de calles aledañas al edificio hospitalario.

El mediodía del martes 5 de agosto último una gran conmoción se produjo en el hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti, luego de que recibieran varias comunicaciones telefónicas en las que descargaron una catarata de graves y violentas amenazas dirigidas a un psiquiatra y a un psicólogo de Salud Mental .

“Te voy a cortar en pedacitos”; "qué tenés ganas de comerte un par de cuetes vos"; “sacá turno en el cementerio”; “te voy a violar a vos y tus hijas”; “voy a ir a tu casa, ya sé dónde vivís” y “lo que le hicieron a las del triple crimen va a ser un cumpleaños al lado de lo que te voy a hacer” , expresaron mediante mensajes de audio de WhatsApp y una llamada telefónica.

Además agregaron que había un artefacto explosivo en el edificio ubicado en la calle Naciones Unidas entre Venezuela y Arenales, lo que obligó a las autoridades a realizar una urgente evacuación , con pacientes que debieron ser retirados en sillas de ruedas y algunos en sus camas de internación hasta el patio exterior y la playa de estacionamiento de los empleados.

Amenaza hospital 10

Por el notable despliegue de vehículos de fuerzas de seguridad y de emergencia el operativo generó tensión en todo el sector del amplio establecimiento sanitario, con una gran cantidad de vecinos, entre ellos familiares y allegados de pacientes, que se concentró en las inmediaciones.

Personal del área de Tránsito municipal cortó los accesos al perímetro e impidió ingresar a la zona de guardia y al estacionamiento de los empleados, mientras que policías de la Comisaría 24 junto a especialistas del Cuartel de Bomberos revisaron minuciosamente el edificio.

Finalmente no encontraron nada riesgoso y poco después de las 15 el movimiento hospitalario recuperó su normalidad, a pesar del susto.

Investigación y un indicio clave

La Justicia rionegrina inició una investigación para descubrir al autor de las amenazas que tanto caos causaron, y pronto llegaron a él. Habían registrado el número de la llamada, entre otros indicios. Había sido un hombre identificado como AOC, quien recibía atención médica en el departamento de Salud Mental y ya tenía antecedentes por episodios violentos.

“La reiteración y el tenor amenazante de los mensajes generaron en las víctimas un temor fundado por su integridad física, reforzado por un antecedente previo en el que el imputado incendió una puerta del hospital. Ello motivó medidas de resguardo institucional, intervención de fuerzas de seguridad y readecuación de las rutinas laborales del personal”, expresó la acusación.

Amenaza hospital 7

La causa derivó en una audiencia realizada semanas atrás en la que la Fiscalía y la Defensa coincidieron en que tras evaluarse la situación psicológica y psiquiátrica del acusado “aún en la eventualidad de comprender la criminalidad del acto”, el hombre “no había podido dirigir sus acciones a partir del padecimiento mental que lo aqueja desde hace dos décadas”.

"Reviste peligrosidad"

Pero aclararon que “reviste peligrosidad para sí o para terceros y debe realizarse un abordaje adecuado al caso”. Ante el diagnóstico mental pidieron el sobreseimiento del AC.

La jueza Agustina Bagniole dictó el fallo en ese sentido. Expresó que “a partir del informe pericial aunado a la investigación, está claro que el imputado C. no pudo, al momento del hecho, dirigir sus acciones”.

Precisó que es un “supuesto de incapacidad que lo hace inimputable o inculpable respecto del suceso que se investiga”, por lo que lo desvinculó del caso y le dictó el sobreseimiento.

Amenaza hospital 9

La magistrada, como pidió la Fiscalía y el dictamen psicológico, pidió la intervención del Juzgado de Familia y ordenó enviar copia del fallo con las pericias elaboradas al hospital para dar cumplimiento de la Ley provincial de Salud Mental.

En tanto que declaró, como establece el Código Penal, que el proceso no afecta el “buen nombre y honor” que pudiera haber gozado el imputado.