Miserable: le robó el teléfono al conductor de un auto que había chocado

Un hombre que aprovechó el descuido de un conductor que había protagonizado un accidente y le sustrajo pertenencias personales fue atrapado por efectivos de la Comisaría 12da de El Bolsón .

El incidente vial ocurrió el sábado pasado en la esquina de Costanera y Bartolomé, en el barrio San José, y fue protagonizado por una camioneta Peugeot 504 y un Fiat Punto.

Fuentes policiales precisaron que el conductor del Peugeot estaba bajo efectos del alcoho l, situación que aprovechó el delincuente para acercarse al vehículo siniestrado y sustraerle su teléfono personal . Intentó además apoderarse de otros elementos, pero no logró su objetivo y se alejó del lugar.

Volvió a la escena del hecho

Sin embargo, mientras que el personal policial realizaba las actuaciones de rigor, el sospechoso regresó al sitio del accidente, ocasión en la que fue identificado. En una requisa los uniformados le secuestraron el teléfono que había sustraído y se lo restituyeron a su propietario.

Por otra parte, el vehículo Peugeot fue secuestrado por el municipio local, por la alcoholemia positiva de su conductor, mientras que el autor del hurto fue detenido en el marco de las actuaciones del caso.

Chocó borracho, atacó a vecinos y le encontraron marihuana

En otro hecho ocurrido en la localidad cordillerana rionegrina policías detuvieron a un sujeto que tras escapar de un operativo chocó contra un poste de tendido eléctrico. Lo grave es que andaba borracho y en la caja de la camioneta trasladaba a dos menores de edad. Además, le encontraron un fuentón de plástico con plantas de marihuana.

El episodio ocurrió el domingo a las 21 horas. El conductor de la camioneta Toyota se dio a la fuga de un puesto del Cuerpo de Seguridad Vial y poco después colisionó contra un poste de tendido eléctrico, en el barrio San José.

Cuando arribaron los móviles, identificaron al conductor del vehículo, cuando arrojaba piedras a los vecinos y también al personal policial. En la caja de la camioneta el sujeto trasladaba a dos menores de edad, de 4 y 13 años, quienes fueron entregados a la Comisaría de la Familia.

Toyota choque El Bolsón

Los uniformados constataron también que había un recipiente plástico, en el que transportaba tres ejemplares de cannabis sativa, que fueron secuestrados. Por dicho secuestro se iniciaron actuaciones ante la Justicia Federal.

El sujeto, que fue sometido a una causa paralela por resistencia a la autoridad y daños, dio positivo en el test de alcoholemia: 2,27 gr/l. Luego de colisionar con el poste de luz, arrojó piedras y provocó daños en los vehículos de vecinos, a quienes también atacó de la misma manera. Fue trasladado a dependencias policiales, donde quedó detenido.

Vendía drogas en una pista de skate

Efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) detuvieron en Bariloche a un sujeto que comercializaba estupefacientes en inmediaciones del skate parke, en la Costanera de la ciudad lacustre, donde suelen reunirse chicos y jóvenes a practicar esa difundida disciplina.

El operativo comenzó cuando los efectivos detectaron movimientos sospechosos de un sujeto, quien al ser identificado intentó ocultar elementos y exhibió nerviosismo.

Drogas skate park Bariloche

En una requisa que se realizó de inmediato, los uniformados detectaron un frasco con cogollos de cannabis sativa y una balanza de precisión, que utilizaba para su fraccionamiento y posterior comercialización. También tenía, entre sus perteneicias, botellas con bebidas alcohólicas.

El individuo, de 22 años, fue trasladado a la unidad policial donde se iniciaron actuaciones judiciales, que fueron elevadas al fuero federal