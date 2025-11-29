Tras el aumento, los titulares de taxis exigen frenar la tarifa: cuál es la razón

Taxistas de Cipolletti presentaron un pedido urgente para frenar el aumento publicado este viernes, mientras alertan que la situación económica del sector es insostenible.

El conflicto que comenzó con el aumento de taxis que entró en vigencia este viernes en Cipolletti sumó un nuevo capítulo. Horas después de conocerse la Resolución Municipal N° 1576/25 que actualizó los valores de la bajada de bandera y la ficha, una de las asociaciones que representa al sector presentó una solicitud formal para dejar sin efecto la medida.

El pedido, dirigido al intendente Rodrigo Buteler y al secretario de Fiscalización, Diego Zuñiga , lleva la firma de la Asociación Civil de Titulares de Taxis y Afines ( ACTTyA ) y está acompañado por la ratificación de bases de distintas paradas de la ciudad.

El documento, al que accedió LM Cipolletti , remarca que la resolución que define el incremento del servicio se dictó “ en un contexto económico distinto ” y resulta “ contradictoria con el estado de vulnerabilidad extrema ” que atraviesan los trabajadores del sector. En ese sentido, la asociación pide la suspensión de la actualización tarifaria y exige que se dé tratamiento urgente al pedido de declaración de Emergencia Económica del Transporte Público de Pasajeros tipo Taxi en el ejido municipal, presentado el pasado 13 de noviembre.

ECP FISCALIZACION (2).JPG Los taxistas hicieron la presentación este viernes, tras conocerse la publicación oficial que marcaba el aumento dispuesto por ordenanza. Estefania Petrella

Un aumento que detonó la crisis

El incremento tarifario se conoció a través del Boletín Oficial y sorprendió a gran parte de los taxistas, que aseguraron que no fueron convocados previamente para evaluar los porcentajes, como solía ocurrir en años anteriores.

La Resolución N°1576/25 establece una bajada de bandera de $1.680 para la franja diurna y $1.980 para la nocturna, además de una actualización en el valor de la ficha cada 100 metros y del tiempo de espera.

Para una parte del sector, la suba llega en el peor momento. Tal como se expresó en la nota publicada por este medio, los trabajadores advierten que cualquier incremento, aunque responda a la suba de insumos, repuestos, combustibles y seguros, se traduce en una caída del caudal de viajes. El motivo, aseguran, es la competencia de aplicaciones y servicios de transporte ilegales que continúan operando en la ciudad sin controles ni requisitos de habilitación, y que ofrecen tarifas más bajas.

ECP TAXIS (7).JPG El nuevo aumento establece bajada de bandera de $1.680 para la franja diurna y $1.980 para la nocturna. Hasta que no se expida el Municipio al respecto, está en vigencia. Estefania Petrella

Las razones del pedido formal

En el escrito presentado al Municipio, ACTTyA sostiene que la “actualización semestral automática” que está establecido, agrava aún más la pérdida de competitividad frente a servicios irregulares. Señala que estos operadores “no tributan, no cumplen inspecciones técnicas ni garantizan seguridad”, lo que deja a los taxis en una situación de desventaja directa.

“La resolución se aparta del principio de razonabilidad administrativa, ya que impide un análisis conjunto con el sector y conforme a las variaciones económicas reales y actuales”, detalla la presentación. Además, advierte que los costos del rubro cambian de manera mensual o incluso semanal, lo que vuelve inviable un esquema de ajustes tarifarios automáticos establecidos con semestres de anticipación.

En ese marco, la asociación remarca que el objetivo del pedido no busca únicamente discutir la tarifa o acelerar una recomposición, sino “evitar el agravamiento del detrimento económico que atraviesa el sector y garantizar condiciones mínimas de subsistencia para los profesionales afectados”.

E.C.P MOVILIZACION TAXIS (56) La Asociación Civil de Titulares de Taxis y Afines tuvo durante el año, reiteradas presentaciones y movilizaciones con respecto a la competencia desleal y la crisis del sector. Estefania Petrella

El petitorio al Ejecutivo

El documento ingresado por ACTTyA solicita dos medidas centrales:

Prorrogar la actualización tarifaria dispuesta por la Resolución N°1576/25 , dejando sin efecto su aplicación inmediata.

, dejando sin efecto su aplicación inmediata. Priorizar el tratamiento urgente de la Declaratoria de Emergencia Económica del Transporte Público de Pasajeros tipo Taxi, presentada en el mismo expediente.

La asociación asegura que el pedido “responde a la necesidad de preservar el interés público, la seguridad del usuario y la continuidad del servicio legalmente habilitado”. Además, expresa su expectativa de que tanto el Ejecutivo como el Concejo Deliberante adopten medidas para “proteger a los trabajadores y promover un transporte público seguro, equitativo y regulado”.

ECP TAXIS (5).JPG Desde hace meses, el sector sufre una caída sostenida de los servicios de taxis mientras en paralelo, aumenta el uso de transporte por aplicaciones tipo Uber o Cabify. Estefania Petrella

Expectativa y una respuesta del Ejecutivo

Hasta la publicación del Boletín Oficial, el clima entre los choferes era de incertidumbre y preocupación. Pero las tensiones no se mantuvieron en silencio por mucho tiempo. Durante la mañana de este sábado, representantes de ACTTyA fueron recibidos por el secretario de Fiscalización, Diego Zuñiga, en una reunión solicitada de forma urgente luego de la presentación formal ingresada al Municipio.

Según confirmaron fuentes de la asociación a este medio, el encuentro se desarrolló en un marco de “diálogo constructivo” y permitió avanzar en un principio de acuerdo. Allí, el Ejecutivo municipal se comprometió a dar marcha atrás con la actualización tarifaria publicada en la Resolución 1576/25 y prorrogar su aplicación hasta tanto se resuelva el tratamiento del nuevo Código en el Concejo Deliberante.

La decisión, aunque aún debe formalizarse administrativamente, fue recibida con alivio en las paradas y bases de taxis. Los choferes valoraron el gesto como una señal de reconocimiento al reclamo histórico por mayor participación en la definición tarifaria y por mecanismos más claros de fiscalización y control del transporte ilegal.

Desde la asociación remarcaron que la suspensión de la tarifa no resuelve por sí sola la crisis, pero marca una instancia de negociación que consideran “fundamental para preservar la actividad”. También destacaron que esperan ser convocados a las mesas técnicas vinculadas al nuevo marco regulatorio que se tratará próximamente en el Deliberante.