Sube la tarifa de taxis en Cipolletti: los choferes no estaban enterados

Este viernes aumentó la tarifa de taxis en Cipolletti. En el sector manifestaron que no fueron convocados y temen perder más pasajeros frente a las apps ilegales.

Desde este viernes 28 de noviembre rigen los nuevos valores para el servicio de taxis en Cipolletti , tras la publicación de la Resolución Municipal N°1576/25 en el Boletín Oficial 634 . El incremento , que actualiza la bajada de bandera y el valor de la ficha en horario diurno y nocturno, tomó por sorpresa a gran parte del sector.

Muchos choferes aseguran que no habían sido informados con anticipación y que no participaron en la definición de los porcentajes, tal como marca la práctica histórica de consulta previa.

La normativa fija que la bajada de bandera diurna pasa a $1.680 y la nocturna a $1.980, mientras que la ficha cada 100 metros tendrá un valor de $200 de día y $240 de noche.

También se actualizaron los tiempos de espera bajo las mismas tarifas diferenciadas. Según la ordenanza vigente, los taxis deben exhibir los nuevos valores tras la verificación municipal correspondiente.

Sin embargo, detrás del nuevo cuadro tarifario crece la tensión. Un sector importante de los taxistas sostiene que el aumento llega en el peor momento posible, después de años de baja sostenida en la demanda, producto del avance de aplicaciones ilegales de transporte que continúan operando sin habilitación y sin controles municipales efectivos.

ECP TAXIS (1).JPG La medida publicada en el Boletín Oficial, tomó por sorpresa a los taxistas que no fueron convocados. Estefania Petrella

Taxistas ni enterados del aumento

La expresión más clara del malestar fue planteada por la Asociación Civil de Titulares y Afines de Taxis (ACTTYA). Su referente, Ana Bidegaim, señaló que la decisión se conoció recién con la publicación en el Boletín Oficial y que no hubo ninguna reunión previa con el Municipio para evaluar el incremento, como suele realizarse antes de cada actualización tarifaria.

“Como Asociación no se nos informó nada, y si realmente fue así, no estamos de acuerdo con el aumento. El sector viene atravesando hace meses una situación muy difícil por la aparición de particulares ilegales que hacen transporte de pasajeros y por la falta de fiscalización. Eso nos ha perjudicado gravemente”, expresó.

Según señaló, los encuentros previos entre el Municipio y el sector, que históricamente definían los porcentajes considerando los aumentos de combustible, los costos de los vehículos 0 km y las paritarias de UTA, no se concretaron.

“Por lo general nos convocan para revisar los costos y llegar a un acuerdo. Esta vez no pasó. No queríamos este aumento, no porque no se necesite, sino porque no estamos en condiciones de perder más pasajeros. Ya no podemos competir con quienes trabajan por fuera de la ley”, afirmó.

Cabify (4)-2 Los choferes y titulares manifestaron que no querían el aumento, debido a la competencia desleal que mantienen con las aplicaciones. Maria Isabel sanchez

Competencia desigual y una caída que no se detiene

Los taxistas aseguran que el incremento tarifario, lejos de representar un alivio, podría profundizar la caída en los viajes. La lógica es que mientras se encarece el servicio legal, las plataformas no reguladas mantienen tarifas más bajas, sin cumplir normas de seguridad, seguro, aportes, ni controles de habilitación.

Para el sector, la falta de fiscalización municipal contribuyó a una migración progresiva de pasajeros hacia esas modalidades informales, generando una baja en los ingresos que no se había visto en años, incluso después de la pandemia.

“Cada vez que aumenta el combustible, las cubiertas, los repuestos o los seguros, terminamos pagando nosotros. Cuando sube la tarifa, perdemos viajes.”, describió un chófer, resignado ante la noticia del aumento que, en los hechos, asegura, no querían.

ECP TAXIS (2).JPG En mayo, el aumento del taxi se situó en un 8%, desde entonces no se modificó. Estefania Petrella

Un aumento previsto por ordenanza, pero que tomó por sorpresa

La ordenanza local establece dos actualizaciones obligatorias al año para el servicio de taxis: una en mayo y otra en noviembre. Además, contempla incrementos automáticos cuando la inflación supera 5% en los ítems que componen la tarifa. El último ajuste había ocurrido en mayo, con una suba del 8%, y desde entonces ya había tensiones internas sobre la conveniencia de aplicar otra suba en un mercado deprimido.

A pesar de que la normativa fijaba el período de actualización para principios de noviembre, la resolución recién se publicó el 27 y entró en vigencia este viernes 28. Para muchos trabajadores, que se enteraron por redes sociales o por comentarios entre colegas, fue un anuncio intempestivo.

Desde hoy, los relojes taxímetros deberán actualizarse y los nuevos cuadros tarifarios exhibirse dentro de cada unidad. Pero en la calle la expectativa es moderada y la preocupación creciente. Los conductores coinciden en que, mientras no se controle la actividad ilegal, cualquier ajuste tarifario se traducirá en menos viajes.