Alergias, ruidos y nubes tóxicas: el crudo relato de los vecinos tras la clausura de una empresa en Parque Industrial

Los vecinos linderos a la empresa GENA señalaron que los trabajos a cielo abierto producen el esparcimiento de partículas de polvo y pintura. También apuntaron contra los ruidos molestos.

Los vecinos de Parque Industrial denunciaron que los trabajos a cielo abierto de la empresa Gena les provocaron alergias, irritación ocular, problemas de respiración y contaminación sonora.

Un grupo de vecinos de Parque Industrial de Cipolletti denunció por contaminación a la empresa GENA , la firma recientemente clausurada dedicada a la prestación de servicios petroleros . Según relataron, desde la instalación de la empresa, los integrantes de diez familias comenzaron a tener problemas en la piel, irritación en los ojos y dificultad para respirar.

Los problemas de salud de los vecinos de Parque Industrial son atribuidos a las partículas de polvo, pintura y residuos esparcidos durante los trabajos de limpieza de cañerías , vehículos, estructuras de hierro y rodados utilitarios. Las partículas vuelan fuera del predio empresarial y perjudican a las viviendas de la zona.

Franco Labraña, vecino de Parque Industrial en declaraciones a LM Cipolletti explicó: “El viento que siempre viene de este a oeste, siempre trae el polvo a las casas. En el verano no podemos estar afuera, no podemos abrir las ventanas, tampoco dejar ropa secando. Incluso las personas que tiene piletas, se les hace una película de óleo. Esta empresa nos perjudicó en la salud a todos como vecinos ”.

Trabajos industriales a cielo abierto

La empresa GENA se instaló hace dos años en el Parque Industrial de Cipolletti, pero hace un año y medio que los vecinos señalan las consecuencias de los trabajos realizados a cielo abierto. La firma destinada a trabajos industriales, realizan trabajos de arenado, limpieza de cañerías, pintura en las bombas de agua utilizadas para drenar en los pozos petroleros.

Vecinos de la empresa clausurada en Parque Industrial de Cipolletti denuncian contaminación y aseguran que los trabajos a cielo abierto les provocaron problemas de salud como alergias, dermatitis y dificultades en la respiración. La empresa utiliza un grupo de electrógenos para abastecer las máquinas industriales, lo que genera un ruido constante.

“Imaginate que utilizan materiales industriales, solventes fuertísimos para limpiar la cañería utilizada con crudo. No solo los limpian para utilizarlos, realizan trabajos de pintura que provoca que vuelen partículas de pintura y polvo por todo el barrio”, indicó Labraña.

La empresa industrial se dedica a la construcción de cañería para hidrocarburos, fabricación de paneles, piletas de almacenamiento, armado de soportes, trabajos de soldadura y montaje de estructuras metálicas. Además realiza trabajos de limpieza y mantenimiento de vehículos pertenecientes al parque automotor como Edersa, Aguas Rionegrinas y demás empresas estatales.

Vecinos de la empresa clausurada en Parque Industrial de Cipolletti denuncian contaminación y aseguran que los trabajos a cielo abierto les provocaron problemas de salud como alergias, dermatitis y dificultades en la respiración. Los vecinos señalaron que desde que comenzó a trabajar este empresa comenzaron a tener problemas de alergias, irritación en los ojos, dificultad para respirar.

Contaminación ambiental y sonora

Sin embargo, estos trabajos se realizan a cielo abierto, sin ningún tipo de contención de las partículas de polvo y pintura. Por esta razón, la falta de estudios de impacto ambiental es el centro de los cuestionamientos de los vecinos de Parque Industrial. Además, la empresa utiliza generadores de energía para abastecer la utilización de maquinarias, lo que provoca una contaminación sonora que se suma a las consecuencias en la salud de los vecinos.

“Desde que empezó a trabajar esta empresa comenzamos a tener problemas de alergias, irritación en los ojos, dificultad para respirar. Hay un ruido constante que te afecta, uno dice bueno es polvo, es ruido, no es mucho, pero estar expuestos más de un año a estas condiciones nos provocaron problemas de salud, porque no puede ser que estemos todos con el mismo cuadro”, relató Labraña.

1766846875027-parque-industrial-cipo Los vecinos señalaron que los trabajos a cielo abierto les generaron problemas de salud.

La clausura de la empresa

Los reclamos de los vecinos iniciaron en octubre de 2025, cuando una vecina se acercó personalmente a dialogar sobre las condiciones de trabajo que afectan la salud de los residentes del barrio. Pero la medida más definitiva llegó este viernes 14 de marzo, ante la clausura preventiva de la empresa por el incumplimiento de dos normas, la legislación de medioambiente y trabajar con la habilitación comercial vencida.

“Esperemos que este proceso tome su curso. No queremos que cierre la empresa, queremos que cumpla las reglas y trabaje con la normativa vigente. Porque entendemos que la habilitación de la empresa se realizó, pero no nos puede seguir perjudicando nuestra salud”, planteó.

gena Las partículas de polvo y pintura le agravó el cuadro de dermatitis a una vecina de Parque Industrial.

Reunión de vecinos para analizar los pasos a seguir

Entre los testimonios de los vecinos afectados, resalta la historia de Marcela Villar, que señaló que el polvo del arenado y partículas de pintura afectó gravemente a su hija, lo que provocó una irritación en su piel. “Mi hija tiene dermatitis y cualquier producto le da reacción alérgica, pero en este tiempo tiene mucha más reacción que en los veranos anteriores”, indicó Villar.

Los vecinos de Parque Industrial realizarán una reunión hoy a las 19 horas con el abogado Demian Freiberg para analizar los pasos a seguir y visibilizar las consecuencias de la contaminación ambiental que sufren los vecinos en su salud, ante la falta de protección de los trabajos ejecutados por la empresa GENA.

“Nosotros no queremos cerrar la empresa, entendemos que está ubicada en Parque Industrial, pero al frente hay un barrio. Es una cuestión de consideración humana por la vida, por nuestra salud, no queremos seguir siendo perjudicados en nuestra salud”, concluyó Labraña.